Liberado após exames, Rossi voltará a competir na MotoGP em Aragão

Liberado pelos médicos, Valentino Rossi voltará às pistas da MotoGP já neste fim de semana. Apenas 22 dias após sofrer grave acidente que lhe causou duas fraturas na perna direita, o piloto italiano da Yamaha voltará a competir na etapa de Aragão, na Espanha, no domingo. Sua primeira atividade será nesta sexta.

Ele já voltará à pista espanhola na sexta para a disputa do primeiro treino livre da 14ª etapa da temporada 2017 da MotoGP. Rossi foi liberado para retornar ao campeonato após ser submetido a exames e avaliação médica por parte do chefe médico da etapa de Aragão, Clemente Millan.

O rápido retorno do italiano ao campeonato superou todas as previsões iniciais. Segundo a Yamaha, a estimativa era de que ele retornasse somente em 40 dias, perdendo também a etapa de Aragão, além da corrida disputada em San Marino, no começo do mês - nesta ele foi substituído pelo holandês Michael van der Mark.

Rossi sofreu um grave acidente em um treino de enduro, no dia 31 de agosto, na cidade de Urbino, na Itália. O piloto de 38 anos sofreu fraturas na tíbia e na fíbula da perna direita e foi submetido a uma cirurgia no local.

O italiano, que precisou andar de muletas nos últimos dias, voltará à pista a partir das 4h55 desta sexta (horário de Brasília) para participar do primeiro treino livre em Aragão. A segunda sessão está marcada para as 9h05 (Brasília).

