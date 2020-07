Lewis Hamilton fica satisfeito com a Mercedes na Áustria: 'Somos a melhor equipe'

Lewis Hamilton - (Foto: Reprodução)

Lewis Hamilton ficou satisfeito, neste sábado, com o desempenho da equipe Mercedes no treino de classificação para o GP da Áustria, o primeiro da temporada 2020 da Fórmula 1, apesar de não ter conquistado o primeiro lugar no grid.

"Estou muito feliz por estar aqui depois de tanto tempo. Felicito Valtteri (Bottas). Demonstramos que continuamos a ser a melhor equipe. Somos unidos e por isso melhoramos sempre", disse o piloto inglês, que vai largar atrás do companheiro de equipe, dono da pole position.

Seis vezes campeão mundial, Hamilton tem dois objetivos principais nesta temporada. Igualar as sete conquistas de Michael Schumacher e superar as 91 vitórias do lendário piloto alemão. O britânico busca neste domingo a 85.ª.

O alemão Sebastian Vettel, quatro vezes campeão mundial, demonstrou otimismo, mesmo com apenas o 11.º lugar. "Amanhã (domingo) não está previsto chuva, com isso fica muito difícil grandes alterações, mas acredito que o nosso carro poderá ser melhor em condições de corrida", afirmou o piloto, que não teve seu contrato renovado com a Ferrari para o próximo ano.