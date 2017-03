Lewandowski marca, Polônia vence Montenegro e dispara na liderança do Grupo E

A Polônia deu um importante passo para se garantir na Copa do Mundo da Rússia. Neste domingo, mesmo jogando fora de casa, a seleção venceu Montenegro por 2 a 1 e disparou na liderança do Grupo E das Eliminatórias Europeias. Robert Lewandowski, astro do Bayern de Munique, marcou um dos gols do triunfo.

Com o resultado, a Polônia manteve a liderança do Grupo E com 13 pontos, seis a mais do que Montenegro e Dinamarca, que também neste domingo só empatou com a Romênia, fora de casa, por 0 a 0. Já os romenos estão com seis pontos, empatados com a Armênia.

Embora Montenegro precisasse de um bom resultado para encostar na Polônia, Lewandowski esfriou os ânimos aos 40 minutos do primeiro tempo, ao acertar boa cobrança de falta. Stefan Mugosa ainda empatou aos 18 da etapa final, resultado que deixava o grupo mais embolado. Mas, já no fim, Lukasz Piszczek, do Borussia Dortmund, definiu o triunfo aos poloneses.

GRUPO C - Depois da Alemanha confirmar o favoritismo e golear o Azerbaijão por 4 a 1, a Irlanda do Norte recebeu neste domingo a Noruega. E, com tranquilidade, com gols de Jamie Ward e Conor Washington, venceu por 2 a 0.

O resultado deixou a Irlanda do Norte na vice-liderança do Grupo C, com 10 pontos, dois a mais do que a República Checa e três do que o Azerbaijão. A Alemanha lidera com 15, enquanto a Noruega tem apenas três e está distante da Copa de 2018.

GRUPO F - Diante da fraca seleção de Malta, que não somou nenhum ponto nas Eliminatórias, a Eslováquia confirmou o favoritismo, venceu por 3 a 1 e assumiu a vice-liderança do Grupo F com nove pontos, quatro a menos do que a Inglaterra, que derrotou a Lituânia também neste domingo, por 2 a 0. Vladimir Weiss, Jan Gregus e Adam Nemec marcaram para os eslovacos no triunfo fora de casa.

A Escócia, por sua vez, com um gol de Chris Martin já aos 43 minutos do segundo tempo, fez a festa de sua torcida ao derrotar a Eslovênia por 1 a 0. Assim, subiu para a quarta posição com sete pontos, apenas um a menos do que os eslovenos.

