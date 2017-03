Lewandowski brilha e Bayern de Munique elimina Schalke na Copa da Alemanha

No duelo mais aguardado destas quartas de final da Copa da Alemanha, o Bayern de Munique só precisou de 28 minutos para despachar o Schalke nesta quarta-feira. Foi o tempo necessário para Robert Lewandowski mostrar toda sua habilidade na Allianz Arena e definir a vitória por 3 a 0, com dois gols e uma assistência. O triunfo garantiu o Bayern na semifinal.

O show do atacante polonês teve início logo aos dois minutos de jogo, quando Ribéry iniciou jogada pela esquerda e acionou Lewandowski. O atacante entrou na área e bateu na saída do goleiro Ralf Fährmann.

Após deixar sua marca, Lewandowski atuou como garçom no lance que gerou o segundo gol dos anfitriões. Aos 15 minutos, ele recebeu lançamento pela esquerda, cruzou na área e Thiago Alcântara só escorou de cabeça para as redes.

Em noite de gala, o polonês selou a vitória e a classificação dos anfitriões aos 28 minutos de jogo. Em mais uma jogada pela esquerda, ele tabelou com Ribéry e mandou para as redes, em chute rasteiro, no canto esquerdo do goleiro do Schalke: 3 a 0.

Na segunda etapa, já com o placar folgado, o Bayern reduziu o ritmo. Mas Robben não deixou de levar perigo pela direita. Foram ao menos duas boas chances para ampliar. Na última delas, nos instantes finais do jogo, o holandês entrou na pequena área e se chocou com o goleiro, pedindo pênalti. O árbitro nada marcou.

Agora, o Bayern de Munique aguarda o sorteio para conhecer seu futuro rival na semifinal. Um dos possíveis adversários é o Borussia Mönchengladbach que, mais cedo, eliminou o Hamburgo pelo placar de 2 a 1, fora de casa. Lars Stindl e o brasileiro Raffael marcaram os gols dos visitantes, ambos em cobranças de pênalti.

