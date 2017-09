Levir relaciona 21 jogadores e confirma Santos reserva diante do Botafogo

Horas depois de empatar por 1 a 1 com o Barcelona-EQU em Guayaquil, pela ida das quartas de final da Libertadores, o técnico Levir Culpi anunciou nesta quinta-feira a lista de relacionados do Santos para o duelo com o Botafogo, neste sábado, no Engenhão, pelo Campeonato Brasileiro. O treinador confirmou que levará a campo um time reserva, justamente por causa do torneio continental.

Dos 11 atletas que entraram em campo no Equador, apenas três foram relacionados: o goleiro Vanderlei, que mais uma vez foi um dos destaques da equipe, o zagueiro David Braz, que havia sido desfalque no fim de semana, contra o Corinthians, por suspensão, e o atacante Thiago Ribeiro, que só foi titular em Guayaquil por causa da lesão de Copete.

O lateral Victor Ferraz, o zagueiro Lucas Veríssimo e o meia Lucas Lima, suspensos pelo terceiro cartão amarelo, já eram desfalques certos. No caso de Lucas Lima, há uma outra preocupação. Ele deixou o campo na quarta-feira sentindo dores musculares, precisará ser submetido a exames médicos na sexta e pode ficar de fora do duelo de volta com o Barcelona, quarta que vem, na Vila Belmiro.

A eles, juntam-se os volantes Renato e Alison e o atacante Ricardo Oliveira, que farão uma parada em São Paulo. Destes, Renato também preocupa. Afinal, o experiente jogador de 38 anos torceu o tornozelo esquerdo diante do Barcelona e também precisará passar por exames.

Para auxiliar o técnico Levir Culpi e integrar os treinamentos, o lateral Zeca e o atacante Bruno Henrique viajarão com o Santos para o Rio, mas serão liberados na manhã de sábado e estão fora do duelo com o Botafogo.

A grande novidade fica por conta do argentino Emiliano Vecchio. Depois de um mês e meio afastado por um problema muscular na coxa direita, o meio-campista se recuperou, foi relacionado e está à disposição para o duelo deste sábado.

Confira a lista de relacionados do Santos para pegar o Botafogo:

Goleiros: João Paulo e Vanderlei

Zagueiro: David Braz, Fabián Noguera e Luiz Felipe

Laterais: Daniel Guedes, Matheus Ribeiro e Orinho

Meio-campistas: Emiliano Vecchio, Jean Mota, Leandro Donizete, Léo Cittadini, Matheus Oliveira, Matheus Jesus, Serginho e Yuri

Atacantes: Arthur Gomes, Kayke, Lucas Crispim, Thiago Ribeiro e Vladimir Hernández

