Levir minimiza importância de folga na preparação do Santos: 'Não acontece nada'

O técnico Levir Culpi, do Santos, surpreendeu ao minimizar a importância na folga de duas semanas no calendário nacional proporcionada pelos jogos da seleção brasileira contra Equador e Colômbia nas Eliminatórias para a Copa do Mundo de 2018. Diferentemente da maioria de seus colegas no Brasil, o treinador acredita que o curto período de treinos não é relevante.

"Levando-se em consideração que o (Alex) Fergusson ficou 20 anos treinando um time só (Manchester United), o que tem a me dizer sobre duas semanas de treinamento? É claro que não acontece nada. Nos projetamos os trabalhos dentro das nossas dificuldades. Batalhamos muito em cima dos cruzamentos, as finalizações e o conjunto. É sempre um aperfeiçoamento. Foi bem proveitoso. Não é que vá acontecer algo de imediato, mas vai encorpar o time. É uma possibilidade maior de acerto", disse o treinador.

Em entrevista coletiva nesta sexta-feira no CT Rei Pelé, em Santos, realizada após o treino da equipe, Levir Culpi projetou equilíbrio entre Santos e Corinthians, que farão o clássico paulista da 23.ª rodada do Campeonato Brasileiro neste domingo, às 16 horas, no estádio da Vila Belmiro. O treinador santista garante que a equipe está preparada e ressalta o desejo de vitória de seus comandados.

"Os dois times tem mais ou menos um padrão já. Os dois times sofrem em algumas coisas. Enfim, vai resolver dentro do jogo. Um jogo diferente. Tudo pode acontecer agora. São dois times de boa qualidade. O que esperamos é um jogo muito equilibrado e o nosso desejo é de vitória. Então, está todo mundo ligado, todo mundo bem. O mais importante é você levar o espírito de vitória. É isso que vai conduzir o time a alguma possibilidade", destacou Levir Culpi.

Um dos desfalques do time contra o rival alvinegro é o atacante Nilmar, que foi diagnosticado com conjuntivite. A enfermidade também deverá impedi-lo de enfrentar o Barcelona, em Guayaquil, no Equador, na próxima quarta-feira, na primeira partida entre brasileiros e equatorianos pelas quartas de final da Copa Libertadores.

Para o jogo contra o Corinthians, Levir Culpi deverá levar a campo a seguinte formação: Vanderlei; Victor Ferraz, Lucas Veríssimo, Gustavo Henrique e Zeca; Renato, Alison e Lucas Lima; Jonathan Copete, Bruno Henrique e Ricardo Oliveira.

Terceiro colocado no Brasileirão, o Santos precisa da vitória para diminuir a grande diferença de 12 pontos para o líder Corinthians (50 a 38) e seguir sonhando com o título nacional desta temporada.

