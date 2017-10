Levir indica que Renato deve voltar a ser titular no Santos em clássico

O Santos deverá contar com o volante Renato entre os titulares na partida do próximo sábado contra o São Paulo, no Pacaembu, pela 30ª rodada do Campeonato Brasileiro. Recuperado de lesão, o veterano iniciou o confronto com o Atlético Goianiense, no domingo, entre os reservas, entrando no segundo tempo, mas a situação deverá ser diferente no clássico.

Renato vinha desfalcando o time por causa de edemas no tornozelo direito e no músculo bíceps femoral da coxa direita. E Levir explicou que preferiu ser cauteloso no fim de semana, o deixando em campo apenas nos 30 minutos finais do triunfo por 1 a 0. "O Renato estava voltando de contusão e o jogo exige 100%. Se inicio com o Renato e ele não suporta o jogo, pode ficar de fora dos próximos. Agora pode iniciar o próximo", disse.

Bruno Henrique, por sua vez, não pôde entrar em campo por estar em fase de transição após se recuperar de um desconforto na panturrilha esquerda e também poderá ser novidade diante do São Paulo, embora Levir tenha elogiado o desempenho de Serginho, que ocupou a sua posição, contra o Atlético-GO. "Achei o Serginho muito bem. O Bruno jogou quase todas as partidas, é um dos melhores do futebol brasileiro, mas o Serginho foi para o sacrifício", comentou.

No duelo de domingo, Levir também fez improvisações nas laterais, com Zeca jogando na direita e o meia Jean Mota na esquerda. E o treinador gostou do desempenho de ambos, o que abre espaço para que eles sejam mantidos nessas posições no clássico de sábado.

"O Zeca tem uma facilidade de sair jogando, é destro. Aí entrou um canhoto, que foi o Jean. Pensei nisso e achei que era legal. Foram bem. Foi um risco, mas deu certo. Quero parabenizá-los. Eu imaginei que podia dar certo e tivemos sorte com um pouco de competência dos jogadores", afirmou.

Em terceiro lugar no Brasileirão, o Santos está com 53 pontos e começará a preparação para encarar o São Paulo na próxima quarta-feira, no CT Rei Pelé, quando vai treinar às 15h30. A segunda e a terça serão de folga para o elenco.