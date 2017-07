Levir Culpi define Santos com Alison no meio-campo na vaga de Vecchio

O técnico Levir Culpi definiu neste sábado a equipe do Santos que entrará em campo para enfrentar o Grêmio no domingo, às 19 horas, em Porto Alegre, no duelo que vale a segunda colocação no Campeonato Brasileiro.

Sem poder contar com o volante Vecchio, com um problema muscular na coxa direita, o treinador optou pela escalação de Alison em seu lugar. O jogador formará o meio-campo ao lado de Yuri e Lucas Lima. No ataque, o mesmo trio da vitória por 4 a 2 sobre o Flamengo pela Copa do Brasil da última quarta-feira: Copete, Bruno Henrique e Ricardo Oliveira.

A zaga contará com o retorno de Lucas Veríssimo, que cumpriu suspensão pelo terceiro cartão amarelo recebido na vitória por 3 a 0 sobre o Bahia no último domingo. Os mais recentes reforços do Santos, Nilmar e Matheus Jesus, trabalharam a parte física em separado do restante do elenco neste sábado e ainda não há data para as suas estreias.

O Santos ocupa a terceira colocação na tabela do Brasileiro, com 30 pontos, dois a menos do que o Grêmio, que está em segundo lugar. O time alvinegro deve entrar em campo com: Vanderlei; Victor Ferraz, Lucas Veríssimo, David Braz e Jean Mota; Alison, Yuri e Lucas Lima; Copete, Bruno Henrique e Ricardo Oliveira.

Confira a lista de relacionados do Santos:

Goleiros: João Paulo e Vanderlei.

Zagueiros: David Braz, Fabián Noguera e Lucas Veríssimo.

Laterais: Daniel Guedes, Orinho e Victor Ferraz

Meio-campistas: Alison, Jean Mota, Leandro Donizete, Lucas Lima, Rafael Longuine, Serginho e Yuri.

Atacantes: Bruno Henrique, Jonathan Copete, Ricardo Oliveira, Thiago Ribeiro e Vladimir Hernández.

