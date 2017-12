Leverkusen vence o Mönchengladbach e avança às quartas da Copa da Alemanha

O Bayer Leverkusen venceu o Borussia Mönchengladbach por 1 a 0, nesta quarta-feira, atuando na casa do adversário, e garantiu classificação às quartas de final da Copa da Alemanha, que conta com um total de quatro confrontos neste dia de disputas da competição.

O gol que assegurou o triunfo foi marcado pelo atacante jamaicano Leon Bailey, que completou para as redes uma assistência de Kevin Volland, aos 25 minutos do segundo tempo.

Assim, o Leverkusen se juntou a outros cinco clubes que já avançaram às quartas de final, sendo quatro deles na última terça-feira, quando Mainz, Paderborn, Wolfsburg e Schalke 04 também se classificaram para a próxima fase. Estes times eliminaram, respectivamente, Stuttgart, Ingolstadt, Nuremberg e Colônia nas oitavas.

Em outro duelo das oitavas de final que já foi encerrado nesta quarta-feira, o Werder Bremen também se garantiu na próxima fase ao derrotar o Freiburg por 3 a 2, em casa, com gols de Belfodil, Kainz e Bargfrede. Nils Petersen e Yoric Ravet balançaram as redes pelos visitantes, que acabaram sendo eliminados do torneio.

O clássico Bayern de Munique x Borussia Dortmund e o duelo Heidenheim X Eintracht Frankfurt definirão, ainda nesta quarta-feira, os dois últimos classificados às quartas de final da Copa da Alemanha.