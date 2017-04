Lesionado, Zeca passa por cirurgia no joelho esquerdo e desfalca o Santos

O Santos comunicou nesta quarta-feira que o lateral-esquerdo Zeca passou por uma artroscopia no joelho esquerdo para tratamento do menisco lateral nesta quinta-feira, no Hospital Israelita Albert Einstein, em São Paulo, e vai desfalcar o time nos próximos compromissos.

Segundo informações da assessoria de imprensa do clube santista, o procedimento cirúrgico foi conduzido pelo ortopedista Moises Cohen e foi bem-sucedido. O jogador vai iniciar a recuperação na manhã desta quinta-feira no Centro de Excelências em Prevenção e Recuperação de Atletas do Futebol (CEPRAF), no CT Rei Pelé. Mas ainda não há previsão para o retorno do atleta, que deverá ficar afastado dos gramados por ao menos um mês.

Segundo o site oficial do Santos, Zeca sentiu fortes dores e procurou os médicos do clube logo após o jogo contra a Ponte Preta, na última segunda, quando o time foi eliminado nas quartas de final do Campeonato Paulista na disputa de pênaltis (5 a 4), depois de ter vencido no tempo normal por 1 a 0.

Zeca já havia ficado de fora da derrota para a Ponte, em Campinas, na primeira partida das quartas de final do Estadual, devido a um edema muscular na coxa direita. Durante a semana passada, o lateral também foi dispensado dos treinos e viajou para a Itália, onde buscou documentos para obter a dupla cidadania.

A ausência do jogador gerou especulações sobre uma possível negociação com o futebol europeu. Agora, porém, ele vai desfalcar o time por causa dessa lesão. E Jean Mota é o favorito para assumir a sua vaga nesse período de afastamento dos gramados.

Veja Também

Comentários