Lesionado, Wawrinka é ultrapassado por Dimitrov e cai para nono no ranking da ATP

O suíço Stan Wawrinka segue lesionado e, por isso, caindo no ranking da ATP. Ex-número 3 do mundo, o tenista de 32 anos não atua há pouco mais de dois meses, continua perdendo pontos e, na última atualização da lista, divulgada nesta segunda-feira, desceu para a nona colocação.

Sem ser capaz de defender a pontuação conquistada no ano passado, Wawrinka segue perdendo pontos. Por isso, acabou ultrapassado nesta segunda-feira pelo búlgaro Grigor Dimitrov, que também não joga há quase três semanas. O suíço tem 3.540 pontos, agora em nono, enquanto Dimitrov subiu para oitavo com 3.575.

Esta, aliás, foi a única mudança no Top 10 do ranking. A maior parte das estrelas do circuito, incluindo Rafael Nadal e Roger Federer, disputaram o torneio amistoso Laver Cup, na República Checa, e, por isso, não somaram pontos.

Com isso, as cinco primeiras posições seguem inalteradas. O espanhol Nadal está na ponta, com 9.465 pontos, quase dois mil à frente do suíço Federer, que tem 7.505. A terceira colocação é do britânico Andy Murray, com 6.970, seguido do alemão Alexander Zverev, com 4.310, e do croata Marin Cilic, com 4.155. O sérvio Novak Djokovic é apenas o sexto, com 4.125.

Entre os brasileiros, Rogério Dutra Silva segue como número 1 do País, mas caiu uma posição após ser eliminado na segunda rodada do Torneio de São Petersburgo e está em 74.º, com 688 pontos. Thomaz Bellucci, que está lesionado, ganhou uma posição mesmo sem entrar em quadra e subiu para 75.º, com 682 pontos. Thiago Monteiro aparece em 126.º após cair 12 colocações, com 457.

Confira a classificação atualizada do ranking da ATP:

1º - Rafael Nadal (ESP), 9.465 pontos

2º - Roger Federer (SUI), 7.505

3º - Andy Murray (GBR), 6.790

4º - Alexander Zverev (ALE), 4.310

5º - Marin Cilic (CRO), 4.155

6º - Novak Djokovic (SER), 4.125

7º - Dominic Thiem (AUT), 3.925

8º - Grigor Dimitrov (BUL), 3.575

9º - Stan Wawrinka (SUI), 3.540

10º - Pablo Carreño Busta (ESP), 2.855

11º - Milos Raonic (CAN), 2.825

12º - David Goffin (BEL), 2.650

13º - Roberto Bautista Agut (ESP), 2.525

14º - Kei Nishikori (JAP), 2.475

15º - Kevin Anderson (AFS), 2.470

16º - Sam Querrey (EUA), 2.445

17º - John Isner (EUA), 2.425

18º - Jo-Wilfried Tsonga (FRA), 2.375

19º - Tomas Berdych (RCH), 2.355

20º - Nick Kyrgios (AUS), 2.245

74º - Rogério Dutra Silva (BRA), 688

75º - Thomaz Bellucci (BRA), 682

126º - Thiago Monteiro (BRA), 457

217º - João Souza (BRA), 242

Veja Também

Comentários