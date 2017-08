Lesionado, Sánchez é confirmado como desfalque do Arsenal no início do Inglês

O atacante Alexis Sánchez foi confirmado nesta quarta-feira como desfalque do Arsenal pelo menos nas duas primeiras partidas da próxima edição do Campeonato Inglês, que começará nesta sexta justamente com o time de Londres recebendo o Leicester no Emirates Stadium, às 15h45 (de Brasília).

O técnico Arsène Wenger revelou, em entrevista coletiva, que o jogador sofreu uma lesão abdominal no domingo, em um treino, horas antes de o Arsenal vencer o Chelsea na final da Supercopa da Inglaterra, nos pênaltis, no estádio de Wembley, depois de o duelo terminar empatado por 1 a 1 no tempo normal. Por causa do problema, ele não pôde sequer ficar à disposição como opção para este confronto.

O treinador disse que o jogador terá de ficar afastado por "duas semanas ou mais uma semana" após o atleta também ver a sua possível saída do clube ser cogitada durante esta última pré-temporada, embora o próprio Wenger continue dizendo repetidamente que o chileno não está à venda.

Veículos da imprensa europeia noticiaram nas últimas semanas que Manchester City e Paris Saint-Germain estariam interessados em Sánchez, que possui apenas mais um ano de contrato com o Arsenal. O comandante do time inglês, porém, não confirmou a chegada de possíveis propostas pelo jogador e destacou apenas que o clube "não está aberto a possíveis ofertas, de qualquer forma".

O atacante não disputa uma partida desde quando defendeu o Chile na final da Copa das Confederações, no dia 2 de julho, quando a seleção do seu país foi derrotada pela Alemanha na decisão da competição realizada na Rússia. Por causa de sua participação no torneio, o atleta precisou alongar o seu período de férias, sendo que a sua volta aos treinos no Arsenal foi atrasada em três dias após o clube alegar oficialmente que o atacante estava doente. Agora, por sua vez, ele foi confirmado como desfalque com a justificativa de que sofreu uma lesão.

Wenger assegurou que um exame realizado há dois dias revelou que Sánchez sofreu uma tensão abdominal no último domingo. E o treinador admitiu que, mesmo se o atacante não estivesse lesionado, não seria escalado como titular contra o Leicester na estreia do Inglês, pois ainda recupera a melhor condição física por não ter conseguido realizar o período ideal de treinos antes do início da competição.

"Nós temos todos os outros jogadores preparados na pré-temporada e eles estão todos prontos", afirmou o comandante ao minimizar a importância do desfalque e também ao confirmar que Sánchez já está descartado da partida contra o Stoke City, no próximo dia 19, fora de casa, pela segunda rodada do Inglês.

