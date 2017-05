Lesionado, Rômulo desfalca Flamengo contra Universidad Católica no Maracanã

O volante Rômulo, do Flamengo, não vai enfrentar a Universidad Católica, nesta quarta-feira, às 21h45, no estádio do Maracanã, no Rio, na partida que poderá confirmar o time carioca nas oitavas de final da Copa Libertadores com uma rodada de antecedência. O desfalque foi confirmado pelo clube.

O jogador sofreu uma torção no joelho ainda no primeiro tempo da partida contra o Fluminense, a primeira da decisão do Campeonato Carioca. Rômulo chegou a dar entrevistas no fim do jogo dizendo que atuaria contra os chilenos. Mas o volante não se recuperou a tempo de ser relacionado para o confronto pela competição continental.

Rômulo fez exercícios na academia, nesta terça-feira, e tenta se recuperar a tempo de jogar a segunda final do Estadual contra o Fluminense, neste domingo, às 16 horas, no Maracanã. Contra a Universidad Católica, o argentino Mancuello deverá substitui-lo.

O atacante Guerrero também se restringiu às atividades na academia de musculação nesta terça-feira no CT George Helal, o Ninho do Urubu, na zona oeste do Rio. O peruano sentiu cãibras durante o Fla-Flu, mas não deverá ser problema para o técnico Zé Ricardo.

O lateral-direito Pará, em entrevista coletiva nesta terça-feira, mostrou confiança na presença de Guerrero em campo contra Universidad Católica e Fluminense. Mas o defensor acredita que o elenco precisa evitar a ansiedade e pensar em um desafio de cada vez.

"Temos que pensar passo a passo, prefiro focar no jogo de amanhã (quarta-feira). Com apoio da nossa torcida, tenho certeza que vamos fazer belíssimo jogo. Uma partida leva à outra, mas o fundamental é buscar os três pontos e encaminhar a classificação", projetou Pará.

Os jogadores do adversário chileno também treinaram no Ninho do Urubu nesta terça-feira. A atividade foi fechada para a imprensa, mas os jornalistas foram liberados para fazer imagens após o término das orientações técnicas e táticas do treinador Mario Salas.

INGRESSOS - O Flamengo anunciou a venda antecipada de 52 mil ingressos para o duelo contra a Universidad Católica. Segundo o clube, há poucos ingressos à disposição dos rubro-negros. Os torcedores chilenos têm 3,5 mil bilhetes disponíveis.

Veja Também

Comentários