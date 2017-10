Lesionado, Lewandowski desfalcará Bayern contra o Celtic na Liga dos Campeões

O Bayern de Munique confirmou nesta segunda-feira que não poderá contar com o atacante Robert Lewandowski no confronto diante do Celtic, nesta terça, às 17h45 (de Brasília), em Glasgow, na Escócia, pela quarta rodada do Grupo B da Liga dos Campeões da Europa.

Por causa de dores musculares na coxa esquerda, o goleador polonês acabou sendo substituído no intervalo da vitória por 2 a 0 sobre o RB Leipzig, no último sábado, em Munique, onde a sua equipe assumiu a ponta do Campeonato Alemão.

Com um homem a mais em campo e já em vantagem de 2 a 0 conquistada no primeiro tempo, o técnico Jupp Heynckes acabou optando por uma troca mais cautelosa ao colocar o meio-campista chileno Arturo Vidal no lugar de Lewandowski para a etapa final do confronto.

Agora, porém, poderá promover a volta do atacante Thomas Müller ao time titular para formar um possível trio ofensivo com o holandês Arjen Robben e o francês Kingsley Coman, que foi confirmado entre os relacionados para a partida diante do Celtic após desfalcar a equipe no último sábado por causa de uma lesão no joelho.

O francês Frank Ribéry, que seria outra opção natural para o setor ofensivo, está fora da equipe por vários meses por motivo de lesão. E as baixas ofensivas motivaram Heynckes a relacionar como opção para esta partida na Escócia o atacante Manuel Wintzheimer, do time sub-19 do Bayern, que ainda não estreou pela equipe profissional em um jogo oficial.

Considerado uma promessa, Wintzheimer já foi testado no time principal em partidas da última pré-temporada europeia e marcou 15 gols em 11 jogos pela equipe de base do Bayern neste ciclo do futebol europeu.

O Bayern ocupa a vice-liderança do Grupo B da Liga dos Campeões, com seis pontos, enquanto o Celtic tem três na terceira posição e tentará aproveitar o fator campo para se igualar ao time alemão na segunda posição. O Paris Saint-Germain, com três vitórias em três jogos, é o líder isolado da chave, com nove pontos, e enfrenta na capital francesa o lanterna Anderlecht, que ainda não pontuou, em outro confronto desta terça pela quarta rodada.