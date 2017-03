Lesionado, lateral Zeca será desfalque santista contra a Ponte Preta em Campinas

O lateral-esquerdo Zeca, vetado pelo departamento médico do Santos após a confirmação de um edema muscular na região direita do quadril, será a principal baixa para o técnico Dorival Júnior para o início da fase de quartas de final do Campeonato Paulista, neste sábado, às 16 horas, no estádio Moisés Lucarelli, em Campinas, contra a Ponte Preta.

O jogador havia sido poupado das partidas contra Santo André e Novorizontino por um desgaste muscular. Um exame realizado na tarde desta quinta-feira confirmou a lesão, mas apenas nesta sexta o Santos confirmou o jogador como desfalque. Entretanto, Zeca deverá retornar na partida de volta contra a Ponte Preta, marcada para o dia 10 de abril, no estádio do Pacaembu.

O técnico Dorival Júnior também não terá à disposição para este duelo de sábado o volante Yuri, que recebeu o terceiro cartão amarelo na vitória por 3 a 1 sobre o Novorizontino, na última quarta-feira, na Vila Belmiro.

Estão de volta Bruno Henrique, Lucas Veríssimo, David Braz, Victor Ferraz, Renato, Lucas Lima e Ricardo Oliveira. Todos ficaram de fora da última partida do time santista pela primeira fase do Estadual. A equipe treinou na manhã de sexta-feira no CT Rei Pelé. Após o almoço, o grupo seguiu para o interior de São Paulo.

Confira os relacionados do Santos para o jogo contra a Ponte Preta:

Goleiros - Vanderlei e Vladimir.

Zagueiros - Cleber Reis, David Braz, Fabián Noguera e Lucas Veríssimo.

Laterais - Matheus Ribeiro e Victor Ferraz.

Meio-campistas - Jean Mota, Leandro Donizete, Léo Cittadini, Lucas Lima, Rafael Longuine, Renato, Thiago Maia e Vitor Bueno.

Atacantes - Arthur Gomes, Bruno Henrique, Jonathan Copete, Kayke, Ricardo Oliveira, Thiago Ribeiro e Vladimir Hernández.

Veja Também

Comentários