Lesionado, Gabriel Jesus tem operação bem-sucedida no Manchester City

O Manchester City divulgou uma foto em suas redes sociais mostrando que o atacante Gabriel Jesus já se recupera da operação realizada em Barcelona, na noite de quinta-feira, para corrigir a fratura no quinto metatarso do pé direito, sofrida na última segunda-feira.

"Sorrisos e um joinha do Gabriel Jesus depois de sua operação no pé, em Barcelona. Vamos mantê-los atualizados sobre o progresso dele", disse o clube em sua conta oficial na rede social Twitter.

O brasileiro foi para a Espanha fazer exames detalhados da lesão que sofreu na partida do Manchester City contra o Bournemouth, pelo Campeonato Inglês, acompanhado de seu irmão Felipe. Após avaliação do médico Ramón Cugat, ficou constada a necessidade de uma intervenção cirúrgica.

No lance em que se lesionou, o ex-jogador do Palmeiras deu um pisão em falso com o pé direito dentro da área e reclamou de dores. Depois disso, ele até tentou voltar ao campo após receber atendimento médico, mas acabou sendo sacado pelo treinador espanhol Pep Guardiola.

O clube inglês ainda não informou qual o tempo de recuperação do jovem atacante, mas a previsão é de que ele fique longe dos gramados por até três meses. Neste período, além dos jogos de sua nova equipe, o jogador também será desfalque em duas partidas da seleção brasileira pelas Eliminatórias Sul-Americanas da Copa do Mundo de 2018, contra Uruguai e Paraguai, agendados para março.

Contratado pelo Manchester City junto ao Palmeiras, Gabriel Jesus teve um começo dos sonhos no futebol inglês. Em cinco jogos, o novo xodó da torcida marcou três gols, deu duas assistências e ainda barrou o ídolo do clube Sergio Agüero. Agora, porém, está afastado dos gramados.

Caso realmente fique cerca de 90 dias fora, prazo máximo de recuperação normalmente estipulado para este tipo de fratura, Gabriel Jesus poderá voltar a jogar apenas na reta final desta temporada europeia, que acaba no início de junho.

E se de fato só retornar depois três meses de afastamento, o brasileiro teria chance de atuar novamente pelo City nesta temporada apenas no finalzinho do Campeonato Inglês, cujas duas últimas rodadas serão nos dias 13 e 21 de maio.

Já na Liga dos Campeões, Gabriel Jesus teria a oportunidade de jogar em eventuais confrontos do Manchester City nas semifinais, marcadas também para maio, caso a equipe passe pelas oitavas e pelas quartas de final.

