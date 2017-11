Lesionado, Dele Alli é cortado da seleção inglesa e não encara o Brasil

A seleção inglesa não contará com um de seus principais jogadores para encarar o Brasil na terça-feira da semana que vem. Nesta segunda, a Associação de Futebol do país europeu (FA) anunciou o corte do meia Dele Alli, por lesão, dos próximos dois amistosos da equipe.

Dele Alli sofreu uma lesão muscular na coxa na semana passada e chegou a ficar de fora do duelo de domingo diante do Crystal Palace, pelo Campeonato Inglês. Ele passou por exames na seleção inglesa, que confirmaram a gravidade do problema e descartaram o jogador para as partidas da Inglaterra.

Sem o meia, o técnico Gareth Southgate convocou um novo nome para a seleção, mas não um jogador de meio de campo. O comandante inglês decidiu levar para os próximos amistosos o zagueiro Michael Keane, do Everton.

Outros dois jogadores do Tottenham ainda são dúvidas para os amistosos da Inglaterra. O meio-campista Harry Winks e o atacante Harry Kane sofreram lesões na vitória da semana passada sobre o Real Madrid em Wembley, pela Liga dos Campeões, e serão reavaliados. O mesmo vale para o zagueiro do Chelsea Gary Cahill. Por outro lado, o meia Jordan Henderson, do Liverpool, se recuperou de contusão e se apresentará.

A seleção inglesa entra em campo nesta sexta-feira para encarar a Alemanha, em Wembley. Na terça seguinte, o país vai encarar no mesmo estádio o Brasil, em outro amistoso preparatório para a Copa do Mundo do ano que vem.