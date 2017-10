Lesionada, Rebeca Andrade fica fora do Mundial de Ginástica

A brasileira Rebeca Andrade está fora do Mundial de Ginástica Artística, que está sendo realizado em Montreal, no Canadá. Nesta terça-feira, a Confederação Brasileira de Ginástica (CBG) comunicou que a jovem, de 18 anos, não terá condições de participar do evento por estar lesionada.

No último domingo, durante o aquecimento para o treinamento de pódio do Mundial, Rebeca Andrade sofreu um entorse do joelho direito no salto. Com isso, a brasileira foi poupada do restante da atividade, encarada como um "ensaio geral" para a competição, e se tornou dúvida.

Rebeca, então foi avaliada pelo médico da seleção brasileira de ginástica Breno Schor e também realizou exame de ressonância magnética, que apontou a lesão no ligamento cruzado anterior do joelho direito, problema que a impede de participar do Mundial.

A CBG explicou nesta terça-feira que Rebeca já iniciou o tratamento para recuperação da lesão com fisioterapia. Mas o seu retorno ao Brasil só ocorrerá após o encerramento do Mundial, que vai até o próximo domingo no Canadá.

O corte de Rebeca, que disputou a final do individual geral na Olimpíada do Rio, se deu apenas um dia antes da disputa das eliminatórias dos eventos femininos no Mundial. Assim, a única representante brasileira em Montreal será Thaís Fidelis nas provas qualificatórias, nesta quarta-feira. O Brasil está na quinta subdivisão ao lado de Finlândia, Estados Unidos, Cuba, Ucrânia, Eslovênia, Japão, Coreia, Usbequistão, Colômbia, China e Panamá.

