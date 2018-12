Leonardo Silva renova até fim do Mineiro e terá cargo de gestão no Atlético-MG

Depois de uma longa novela, Leonardo Silva e o Atlético-MG finalmente chegaram a um acordo nesta sexta-feira. O experiente zagueiro de 39 anos acertou sua renovação contratual com o clube até o fim do Campeonato Mineiro, quando passará a integrar a direção atleticana.

Um dos principais ídolos do Atlético-MG na última década, Leonardo Silva vinha conversando sobre o futuro com a diretoria desde a disputa do Brasileirão. A negociação se estendeu por meses, até que os lados firmassem um plano para a sequência da carreira do defensor.

"Após conversar muito com o clube e com a minha família, entendemos que é o momento de trilhar novos caminhos e desafios. Sinto-me honrado com o convite do clube e por acreditar no meu potencial fora de campo. Buscarei dar o meu melhor sempre. Desde já, agradeço a confiança da diretoria", declarou Leonardo Silva.

De acordo com nota do Atlético-MG, o zagueiro já está se preparando para assumir um cargo diretivo após o fim do contrato. O clube explicou ainda que as condições desta nova função a ser exercida por ele "serão definidas posteriormente".

Leonardo Silva está no Atlético-MG desde 2011. Neste período, vestiu a camisa alvinegra em 359 partidas, marcando 34 gols e se firmando como o maior zagueiro artilheiro da história do clube. O jogador conquistou a Libertadores de 2013, a Recopa Sul-Americana de 2014, a Copa do Brasil de 2014 e quatro títulos mineiros (2012, 2013, 2015 e 2017).