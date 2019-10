Leonardo Silva pede Atlético-MG 'agressivo na marcação' para surpreender Flamengo

Um dia depois de o Atlético-MG conquistar um importante empate por 1 a 1 com o Palmeiras, em São Paulo, que serviu para fortalecer o ameaçado técnico Rodrigo Santana após a derrota em casa para o Vasco no meio de semana, o time alvinegro iniciou na tarde desta segunda-feira, na Cidade do Galo, a sua preparação para enfrentar o líder Flamengo, na quinta, às 20 horas, no Maracanã, pela 24ª rodada do Campeonato Brasileiro.

O zagueiro Leonardo Silva, que no domingo atuou como substituto do lesionado Réver, deu entrevista coletiva nesta segunda-feira, quando projetou o desafio no Rio. Ao comentar sobre o confronto, o defensor apontou as qualidades que a sua equipe precisa mostrar para segurar o forte adversário, dono do melhor ataque do Brasileirão, com 48 gols.

"A equipe do Flamengo é muito veloz, então nós temos que marcar de perto com as linhas bem postadas, e ser agressivo na marcação para não dar conforto para eles. É tentar encaixar bem a marcação, no sistema (tático) que o Rodrigo for usar, para que a gente não dê espaço para a equipe do Flamengo, e quando tiver a bola tentar jogar para surpreender no contra-ataque", receitou o jogador.

E Leonardo Silva deixou claro que aprovou o esquema com três zagueiros utilizado pelo comandante atleticano no Allianz Parque, onde a equipe alvinegra conseguiu neutralizar a maior parte das ações ofensivas dos palmeirenses. A tendência é a de que este esquema com três defensores seja mantido para quinta-feira.

"Fazia muito tempo que não jogava com três zagueiros, mas me senti bem, confortável, e acho que a compreensão de todos (de como atuar com o novo esquema) foi muito positiva. Estamos sendo bem conservadores no método de jogo para que a gente consiga passar com equilíbrio nesses jogos difíceis que temos pela frente", destacou.

TREINO - Ainda em recuperação de um incômodo na sua panturrilha esquerda, Réver ficou fora do treino desta segunda-feira, mas já teve a sua presença no jogo contra o Flamengo confirmada anteriormente por Rodrigo Santana. Preservado, o capitão atleticano também não atuou na derrota por 2 a 1 para o Vasco, na última quarta-feira, em Belo Horizonte, mas deverá fazer o seu retorno à equipe no Maracanã.

Na atividade desta segunda, os jogadores que foram titulares na partida de domingo realizaram um trabalho regenerativo na academia da Cidade do Galo, enquanto os demais fizeram um treino técnico em um dos campos do CT.

Para esta partida de quinta-feira, o Atlético não poderá contar com o goleiro Cleiton e o lateral-direito Guga, que estão com a seleção brasileira olímpica, o meia Otero, convocado para defender a Venezuela, e o atacante Luan, suspenso pelo terceiro cartão amarelo. Para completar, o volante Jair e o atacante Chará, com lesões musculares, e o volante Ramón Martínez, que se recupera de uma cirurgia no nariz, são outras baixas.