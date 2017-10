Leonardo Silva desfalca Atlético-MG e Luan reforça time na final da Primeira Liga

O Atlético Mineiro não poderá contar com o seu capitão na final da Copa da Primeira Liga. Nesta segunda-feira, o clube confirmou que o zagueiro Leonardo Silva será desfalque para o duelo da próxima quarta com o Londrina, no Estádio do Café, por causa de dores na coxa.

Leonardo Silva reclamou de um incômodo na região da posterior da coxa esquerda após o triunfo por 2 a 0 sobre o Atlético Paranaense, na Arena da Baixada, no último domingo, pela 26ª rodada do Campeonato Brasileiro. Assim, retornará ainda nesta segunda para Belo Horizonte - a delegação só voltará para a capital mineira após a decisão no interior do Paraná.

O Atlético-MG não realizou uma previsão sobre o período de afastamento de Leonardo Silva. Mas a sua vaga de titular da zaga ao lado de Gabriel vai ser disputada por Matheus Mancini, Bremer e o equatoriano Erazo, que não foi relacionado para o duelo com o Atlético-PR, mas agora seguirá para Londrina. Já a braçadeira de capitão deverá ser assumida pelo goleiro Victor.

Além de Erazo, outro jogador seguirá de Belo Horizonte para o interior do Paraná. É o caso do atacante Luan, que foi poupado do duelo com o Atlético-PR para evitar o risco de se lesionar após ser titular em oito partidas consecutivas. Mas ele não tem retorno garantido ao time, pois Robinho assumiu a sua vaga e marcou dois gols na Arena da Baixada.

"Quarta-feira, vamos disputar um título. Precisamos ter essa consciência, fazer uma recuperação rápida. Nosso adversário jogou há dois dias e leva uma vantagem grande nesse aspecto, mas acredito que, se tivermos uma boa recuperação, vamos repetir mais um grande jogo", disse o técnico Oswaldo de Oliveira.

Ainda em Curitiba, o grupo do Atlético-MG vai treinar no estádio Durival de Brito nesta terça-feira, antes de seguir para Londrina, em viagem agendada para as 21 horas. Na terça, o time vai treinar na cidade do interior do Paraná, quando Oswaldo deverá definir a escalação da equipe para a decisão de quarta.

"Temos uma sequência muito dura, muito difícil pela frente. Adversários qualificados, buscando resultados. Vamos nos concentrar muito nesse jogo de quarta-feira porque temos um espaço muito curto. Vamos nos concentrar mais na recuperação dos jogadores. Estamos colhendo informações sobre o Londrina e vamos buscar a melhor preparação, o melhor condicionamento para tentar vencer a partida", concluiu Oswaldo.

