Leonard brilha e comanda virada do Raptors sobre o Miami Heat na NBA

No embalo da grande atuação de Kawhi Leonard, o Toronto Raptors buscou a virada sobre o Miami Heat na noite desta quarta-feira, fora de casa, e manteve a melhor campanha da temporada regular da NBA. A reviravolta se deveu ao crescimento de Leonard na partida, a partir do terceiro quarto, quando o líder da Conferência Leste chegou a estar 17 pontos atrás no placar. O jogo terminou com 106 a 104 no marcador em favor dos visitantes.

Leonard foi o cestinha da partida ao anotar 30 pontos. Também registrou oito rebotes, a maior parte deles na segunda metade da partida disputada em Miami. Foi quando ele liderou a virada no placar, que culminou na decisiva cesta de três pontos de Danny Green a 22s7 do fim do jogo. O último quarto da partida contou com 12 mudanças na liderança do placar.

Green terminou o duelo com 18 pontos e seis rebotes e Fred VanVleet contribuiu com 16 pontos. Pelo lado do Heat, o destaque foi Justise Winslow, com 21 pontos. Josh Richardson marcou 17 e Hassan Whiteside, 16. James Johnson e Tyler Johnson registraram 12 pontos cada.

Com o resultado, o Raptors manteve a melhor campanha da temporada até agora, com 26 vitórias e dez derrotas. Nenhum outro time obteve mais vitórias e nem sofreu menos derrotas. Já o Miami Heat segue irregular na mesma Conferência Leste, com 16 vitórias e 17 derrotas.

Na Conferência Oeste, o Denver Nuggets perdeu a liderança ao ser surpreendido fora de casa. O time foi batido pelo San Antonio Spurs por 111 a 103. Mantendo sua boa reação na temporada, o Spurs foi liderado por DeMar DeRozan, cestinha da partida, responsável por 30 pontos. LaMarcus Aldridge anotou 27.

Pelo Nuggets, Juancho Hernangomez se destacou ao registrar 27 pontos. Malik Beasley anotou 22 e Monte Morris, 15. Ambos começaram a partida no banco de reservas. Mas não evitaram a segunda derrota consecutiva do time que então liderava a Conferência Oeste, agora com 21 vitórias e 11 derrotas. A equipe foi superada na tabela pelo Golden State Warriors, que não entrou em quadra nesta quarta e segue com 23 triunfos e 12 derrotas.

Já o Spurs faturou a oitava vitórias em seus últimos dez jogos. Exibindo forte reação na temporada, o time texano já ocupa o oitavo posto da tabela do Oeste, com 19 vitórias e 16 derrotas.

Em outro bom jogo da rodada, o Chicago Bulls caiu diante do Minnesota Timberwolves por 94 a 119, em casa. O brasileiro Cristiano Felício começou a partida no banco e esteve em quadra por quase cinco minutos, nos quais anotou dois pontos e o mesmo número de rebotes e assistências.

Com muitas dificuldades nesta temporada, o Bulls é o antepenúltimo colocado da Conferência Leste, com apenas nove triunfos e 26 derrotas. O Timberwolves ocupa a mesma posição no Leste, com 16 vitórias e 18 derrotas.

Confira os resultados da noite desta quarta-feira:

Detroit Pistons 106 x 95 Washington Wizards

Orlando Magic 120 x 122 Phoenix Suns

Atlanta Hawks 121 x 129 Indiana Pacers

Brooklyn Nets 134 x 132 Charlotte Hornets

Miami Heat 104 x 106 Toronto Raptors

Chicago Bulls 94 x 119 Minnesota Timberwolves

Memphis Grizzlies 95 x 87 Cleveland Cavaliers

Dallas Mavericks 122 x 119 New Orleans Pelicans

San Antonio Spurs 111 x 103 Denver Nuggets

Los Angeles Clippers 127 x 118 Sacramento Kings

