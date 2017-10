Léo Cittadini só voltará ao Santos em 2018 após operar ombro esquerdo

O meia Léo Cittadini só voltará a jogar pelo Santos na próxima temporada. Nesta terça-feira, o clube paulista confirmou que o jogador passou por uma cirurgia na tarde da última segunda por causa de uma luxação gleno umeral recidivante do ombro esquerdo.

O Santos explicou que Léo Cittadini foi operado pelo especialista em cirurgia do ombro e cotovelo Benno Ejnisman no Hospital Israelita Albert Einstein, na Unidade Morumbi, em São Paulo. E a previsão é de que o meia esteja recuperado a tempo de participar do Campeonato Paulista de 2018.

De acordo com o Santos, a cirurgia de Léo Cittaddini não era de urgência. Mas a comissão técnica, o departamento médico do clube e o próprio jogador optaram pela realização da operação nesse momento para que ele tenha condições de atuar sem restrições no começo da próxima temporada.

Léo Cittadini se lesionou em 15 de setembro e ficou de fora das últimas três partidas do Santos, embora até tenha treinado ao lado dos companheiros na última semana, durante a preparação da equipe para o clássico contra o Palmeiras, vencido por 1 a 0 no sábado.

Antes de se lesionar, Léo Cittadini, de 23 anos, havia disputado 15 partidas pelo Santos nesta temporada. Agora, porém, ele só voltará a jogar em 2018, se tornando mais um jogador que não tem mais condições de defender o Santos em 2017 - o outro é o meia-atacante Vitor Bueno, que ainda se recupera de uma ruptura do ligamento do joelho direito.

Sem poder contar com Léo Cittadini, o elenco do Santos se reapresentará na tarde de quarta-feira no CT Rei Pelé, quando vai iniciar a preparação para o duelo com a Ponte Preta, que será disputado em 12 de outubro, no Moisés Lucarelli, sendo válido pela 27ª rodada do Campeonato Brasileiro.

