Lenda do futebol e parceiro de Pelé, Coutinho morre aos 75 anos

coutinho_e_pele.jpg

Morreu nesta segunda-feira, Antônio Wilson Vieira Honório, conhecido no mundo do futebol como Coutinho, aos 75 anos de idade. Ele fez parte de um dos maiores ataques do futebol mundial jogando pelo Santos. O ataque era formado por Dorval, Mengálvio, Coutinho, Pelé e Pepe. Coutinho fez com Pelé uma das mais famosas duplas de ataque com geniais tabelinhas que levaram o Santos à conquista de dois títulos mundiais interclubes em 1962 e 1963.

Confira vídeo divulgado pelo Santos

Coutinho foi também campeão da Libertadores nos mesmos anos. Esteve na Copa do Mundo de 1962 no Chile, mas não jogou. Na época, não podia ter substituição durante o jogo e Coutinho ficou sempre como reserva de Vavá. No Santos, Coutinho é o terceiro maior artilheiro marcando 368 gols em 457 partidas.

O ídolo nasceu no dia 11 de junho de 1943, na cidade paulista de Piracicaba. Com a camisa do Alvinegro Praiano, Coutinho conquistou seis títulos paulistas, cinco brasileiros, além das duas Libertadores e Mundiais de Clubes. Segundo informou o Santos, ele morreu em casa. O velório do craque santista deve ser na Vila Belmiro, onde ele escreveu sua história gloriosa.