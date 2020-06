Leipzig derrota Hoffenheim e ratifica o terceiro lugar no Campeonato Alemão

Com dois gols do meia espanhol Daniel Olmo no início da partida, o Red Bull Leipzig derrotou o Hoffenheim, fora de casa, por 2 a 0, na abertura da 31.ª rodada do Campeonato Alemão - (Foto: Divulgação)

Com dois gols do meia espanhol Daniel Olmo no início da partida, o Red Bull Leipzig derrotou o Hoffenheim, fora de casa, por 2 a 0, na abertura da 31.ª rodada do Campeonato Alemão.

Com o resultado, o Leipzig chega aos 62 pontos e continua sua perseguição ao Borussia Dortmund, segundo colocado na classificação, que soma um ponto a mais. A liderança é do Bayern de Munique, com 70 pontos, próximo de conquistar a oitava taça consecutiva.

Sempre armando o ataque pelos lados do campo, o Leipzig foi muito perigoso desde o início e não demorou para furar o bloqueio do Hoffenheim. Aos 9 minutos, Daniel Olmo recebeu da direita, invadiu a área e bateu rasteiro com rapidez para superar o goleiro Oliver Baumann.

Dois minutos depois, em nova jogada pela direita e toques rápidos e precisos, Olmo surgiu livre dentro da área e bateu firme para fazer seu segundo gol no jogo.

O líder Bayern entra em campo neste sábado para um difícil compromisso diante do Borussia Mönchengladbach, em Munique, enquanto o Dortmund vai se apresentar fora de casa frente ao Fortuna Düsseldorf. Após esta rodada, vão restar mais três jogos para o fim da temporada.