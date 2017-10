Leicester só empata com West Bromwich em casa e segue na zona da degola no Inglês

Duas temporadas depois do surpreendente título inglês conquistado em 2015/2016, o Leicester parece ter deixado de vez para trás aquele momento de "conto de fadas". Nesta segunda-feira, deu sequência a seu calvário nesta edição do Campeonato Nacional ao ficar apenas no empate em casa com o West Bromwich, por 1 a 1.

Mesmo com nomes como Jamie Vardy e Mahrez em campo, o Leicester nem de longe lembra aquela equipe que surpreendeu o mundo há duas temporadas. Com o resultado desta segunda, no fechamento da oitava rodada, os comandados de Craig Shakespeare chegaram ao sexto jogo consecutivo sem vitória no Inglês.

Desta forma, o Leicester soma apenas seis pontos na competição, abrindo a zona de rebaixamento, na 18.ª colocação. No sábado que vem, visita o Swansea para tentar por fim à sequência negativa. Já o West Bromwich segue fazendo campanha regular e é o décimo colocado, com 10 pontos. Também no sábado, viaja para encarar o Southampton.

O confronto desta segunda foi bastante truncado, principalmente no primeiro tempo. As duas equipes pareciam mais preocupadas em não levar gols do que em marcar, o que fez com que os goleiros pouco trabalhassem. Diante de sua torcida, o Leicester até tentou um pouco mais, mas nada que assustasse muito o gol de Boaz Myhill.

Na etapa final, o cenário foi um pouco alterado. O Leicester deixou a defesa e passou a incomodar mais, mas longe de exercer uma pressão de fato. Ainda assim, a equipe chegou a criar uma ótima oportunidade quando Mahrez ficou com sobra livre, dentro da área, mas não acertou o chute e isolou.

Quando os donos da casa pareciam mais perto do gol, o West Bromwich marcou o primeiro. Aos 18 minutos Chadli cobrou falta pela direita, de longe, mas com precisão. O goleiro Schmeichel se atrapalhou e sequer foi na bola, assistindo a ela morrer na rede.

O gol abalou o Leicester, que até ficou com a posse, mas já não assustava. Isso até os 34 minutos, quando chegou ao empate. Após cruzamento da esquerda, Slimani ajeitou de cabeça para trás. Mahrez, desta vez, mostrou muita qualidade para matar no peito já cortando o zagueiro e bater cruzado, mesmo de direita, sem chances para o goleiro.