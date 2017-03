Leicester City vence a segunda sem Ranieri e respira no InglÊs

A demissão de Claudio Ranieri, técnico responsável por levar o clube a um impensável título na temporada passada parece ter feito bem ao Leicester City. Em seu segundo jogo sem o treinador, o Leicester conseguiu sua segunda vitória seguida no Campeonato Inglês, desta vez sobre o Hull City, por 3 a 1, em casa.

A equipe, comandada pelo interino Craig Shakespeare, já havia batido o Liverpool na segunda-feira, depois de uma sequência de cinco derrotas pelo Campeonato Inglês. A última vez que o time ganhara dois jogos seguidos fora em abril do ano passado. Fuchs e Mahrez fizeram os gols neste sábado, virando o placar aberto por Clucas. Huddlestone fez contra o terceiro gol do Leicester, já no finalzinho.

O resultado dá um respiro para o Leicester na briga contra o rebaixamento. A equipe, atual campeã, foi a 27 pontos, cinco acima do Middlesbrough, agora primeiro time na zona de degola. O Hull City é o penúltimo, com 21.

A leva de cinco jogos realizados concomitantemente neste sábado teve apenas times ditos pequenos, quase todos da parte de baixo da tabela. A exceção foi o West Bromwich, oitavo, que perdeu em casa do Crystal Palace por 2 a 0, gols de Zaha e Towsend. Com o resultado, o pequeno time de Londres foi a 25 pontos e deixou a zona de degola.

O 18.º colocado agora é o Middlesbrough, que perdeu de 2 a 0 do Skoke City, fora de casa, com dois gols de Arnautovic. Com 35 pontos, o Stoke virou o nono colocado, passando o West Ham.

Andre Gray também fez dois gols, mas o Burnley levou a virada do Swansea City, no País de Gales, por 3 a 2. Llorente, ex-Juventus, fez o gol salvador, que levou os galeses a 27 pontos, junto com Leicester e Bournemouth, que mais cedo empatou em 1 a 1 com o Manchester United em Old Trafford.

Por fim, no jogo mais movimentado da rodada, o Southampton fez 4 a 3 no Watford, do goleiro Gomes, fora de casa. A partida teve quatro gols depois dos 38 minutos do segundo tempo. A vitória levou a equipe para o 11.º lugar, passando o Burnley e o próprio Watford.

Veja Também

Comentários