Leclerc lidera dobradinha da Ferrari no primeiro treino livre no Bahrein

Após decepcionar no GP da Austrália, tendo ficado fora até mesmo do pódio na prova de abertura da temporada 2019 da Fórmula 1, a Ferrari deu uma resposta nesta sexta-feira. Com uma dobradinha liderada pelo monegasco Charles Leclerc, a equipe dominou o primeiro treino livre para o GP do Bahrein, no circuito do Sakhir.

Leclerc dá seus primeiros passos na Ferrari, que o contratou antes do início do campeonato, após participar do campeonato de 2018 pela Sauber. E na sua estreia pela equipe, na Austrália, foi o quinto colocado, podendo até ter um resultado melhor, não fosse a orientação da equipe italiana para que não ultrapasse o alemão Sebastian Vettel, que estava mais lento, mas manteve a quarta posição.

Nesta sexta-feira, Leclerc liderou a sessão inicial no Circuito Internacional do Bahrein ao cravar o tempo de 1min30s354. Assim, comandou a dobradinha da Ferrari, com Vettel, que já venceu esta corrida quatro vezes, incluindo as duas últimas edições, sendo o segundo colocado, a 0s263 do seu companheiro de equipe.

Depois de vencer o GP da Austrália, o finlandês Valtteri Bottas começou o fim de semana na frente na Mercedes, sendo o terceiro colocado do primeiro treino livre, ainda que 0s974 distante de Leclerc. E o britânico Lewis Hamilton, seu companheiro de equipe na Mercedes, veio logo atrás, na quarta colocação, a 1s247 do líder.

A Red Bull teve o terceiro carro mais rápido do primeiro treino livre no Bahrein. E o seu piloto com melhor desempenho foi o holandês Max Verstappen, na quinta posição, a 1s319 do primeiro colocado e à frente do francês Pierre Gasly, o sexto e que também compete pela Red Bull, com uma desvantagem de 1s461.

Entre os carros e pilotos que compõem o pelotão intermediário do grid da Fórmula 1, o espanhol Carlos Sainz, da McLaren, foi o melhor na primeira sessão no Sakhir, em sétimo lugar. E outras três equipes apareceram entre os dez melhores. O alemão Nico Hulkenberg, da Renault, foi o oitavo colocado, o russo Daniil Kvyat, da Toro Rosso, ficou em nono, e o finlandês Kimi Raikkonen, da Alfa Romeo, garantiu o décimo lugar.

Os pilotos voltarão a acelerar no Circuito Internacional do Bahrein às 12 horas (de Brasília), quando será realizado o segundo treino livre. A sessão de classificação está agendada para as 12 horas de sábado, enquanto a largada para a segunda etapa da temporada 2019 da Fórmula 1 será às 12h10 de domingo.