Leclerc é o mais rápido no terceiro treino livre no Bahrein; Vettel fica em 2º

Como já havia feito na sexta-feira, a Ferrari dominou o terceiro treino livre para o GP do Bahrein, segunda etapa do Mundial de Fórmula 1, neste sábado, no circuito de Sakhir. O monegasco Charles Leclerc fez a volta mais rápida, após 15 tentativas na pista de 5.412 metros, com o tempo de 1min29s569, 0s169 à frente do companheiro Sebastian Vettel.

As poderosas Mercedes vieram na sequência. O britânico Lewis Hamilton, pentacampeão mundial, ficou com o terceiro melhor tempo, 0s765 menos rápido que Leclerc. O finlandês Valtteri Bottas, vencedor da primeira prova do ano na Austrália e detentor da melhor volta da corrida, fez o quarto tempo, 0s820 atrás do líder.

A surpresa foi o britânico Lando Norris, que levou a McLaren para a sétima colocação, atrás de Roman Grosjean (Haas) e Nico Hulkenberg (Renault). Já o holandês Max Verstappen, da Red Bull, terminou o treino apenas na oitava colocação, seguido pelo espanhol Carlos Saiz (McLaren) e pelo russo Daniil Kvyat (Toro Rosso).

O veterano Kimi Raikkonen ficou em 11º com a Alfa Romeo, enquanto Daniel Ricciardo, da Renault, terminou em 16º. O polonês Robert Kubica, da Williams, foi o último, 3s956 atrás de Leclerc.

Os carros voltam à pista neste sábado para a disputa do treino classificatório, que tem início previsto para as 12h (de Brasília). No ano passado, Vettel conquistou a pole e a vitória do GP do Bahrein, cuja corrida deste domingo tem a sua largada marcada para ocorrer às 12h10.