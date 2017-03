LeBron supera Shaquille O'Neal, mas Cavaliers perde do Bulls na NBA

O astro LeBron James alcançou mais uma marca histórica na NBA, na rodada desta quinta-feira, mas seu Cleveland Cavaliers sofreu mais uma derrota, na reta final da temporada regular. Já garantido nos playoffs, o atual campeão foi superado pelo Chicago Bulls por 99 a 93, fora de casa, e perdeu novamente a liderança da Conferência Leste.

A derrota, contudo, ficou em segundo plano, diante de mais um feito de LeBron. Ao anotar 26 pontos (também registrou 10 rebotes e oito assistências), ele alcançou a marca de 28.599 na carreira, superando por apenas três pontos Shaquille O'Neal. O jogador do Cavaliers é agora o sétimo maior cestinha da história da NBA.

Mesmo com a boa atuação de LeBron e sem poupar titulares, o Cavaliers não conseguiu parar o Bulls na noite desta quinta. Nikola Mirotic liderou os anfitriões ao repetir sua melhor atuação da temporada, com 28 pontos, sendo seis cestas de três pontos. Jimmy Butler contribuiu com 25. Pelos visitantes, Kyrie Irving anotou 20 pontos.

Irregular nestes últimos meses, o Cavaliers voltou a perder a ponta da Conferência Leste. Com 47 vitórias e agora 27 derrotas, o time foi superado pelo Boston Celtics, que não entrou em quadra na rodada. Mas agora apresenta melhor média na temporada regular, com 48 triunfos e 27 derrotas.

Se o resultado não chega a preocupar o Cavaliers, para o Chicago Bulls a vitória desta quinta foi fundamental para as ambições da equipe. O time aparece no nono lugar, com 36 vitórias e 39 derrotas, na beira da zona de classificação para os playoffs - avançam somente os oito primeiros colocados.

Nesta mesma noite, o Portland Trail Blazers fez a lição de casa ao superar o Houston Rockets por 117 a 107, entrando na zona de classificação dos playoffs. Diante de sua torcida, contou com a liderança de Damian Lillard, cestinha da partida, com 31 pontos - contribuiu também com 11 assistências.

Ofuscou até James Harden, forte candidato a MVP da temporada. O jogador do Rockets registrou 30 pontos e oito rebotes. O brasileiro Nenê anotou 14 pontos nos 23 minutos em que esteve em quadra. Com o resultado, o Trail Blazers ocupa o oitavo lugar da Conferência Oeste, com 37 triunfos e 38 derrotas. O Rockets, já garantido nos playoffs, segue na terceira colocação, com 51 vitórias e 24 derrotas.

Confira os resultados da noite desta quinta-feira:

Detroit Pistons 90 x 89 Brooklyn Nets

Chicago Bulls 99 x 93 Cleveland Cavaliers

Minnesota Timberwolves 119 x 104 Los Angeles Lakers

Phoenix Suns 118 x 124 Los Angeles Clippers

Portland Trail Blazers 117 x 107 Houston Rockets

Acompanhe os jogos desta sexta-feira:

Toronto Raptors x Indiana Pacers

Charlotte Hornets x Denver Nuggets

Cleveland Cavaliers x Philadelphia 76ers

Boston Celtics x Orlando Magic

Milwaukee Bucks x Detroit Pistons

Memphis Grizzlies x Dallas Mavericks

New Orleans Pelicans x Sacramento Kings

Miami Heat x New York Knicks

Oklahoma City Thunder x San Antonio Spurs

Utah Jazz x Washington Wizards

Golden State Warriors x Houston Rockets

