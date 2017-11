LeBron James faz 57 pontos, obtém 2ª melhor marca da carreira e Cavaliers vence

LeBron James teve uma atuação arrasadora nesta sexta-feira. O astro do Cleveland Cavaliers marcou 57 pontos e garantiu a vitória de sua equipe por 130 a 122 contra o Washington Wizards, fora de casa, pela NBA.

Por pouco LeBron não quebrou seu recorde de pontos em uma partida. Os 57 pontos anotados nesta sexta-feira só ficam atrás do desempenho dele em março de 2014, quando defendia o Miami Heat e fez 61 pontos na vitória sobre o Charlotte Hornets.

Foi o 11º jogo de sua carreira que chegou a uma pontuação acima de 50 pontos. Ele acertou 23 de seus 34 arremessos, ainda pegou 11 rebotes e deu sete assistências. De quebra, ele, que tem 32 anos, se tornou o mais jovem jogador a alcançar a marca dos 29 mil pontos.

Pelo Cavaliers, o armador Derrick Rose também se destacou e fez 20 pontos. O resultado interrompeu uma sequência de quatro derrotas seguidas da equipe na temporada, que agora ocupa o décimo lugar na Conferência Leste, com quatro vitórias e cinco derrotas.

Bradley Beal, com 36 pontos, foi o principal cestinha dos Wizards, mas não havia muito o que fazer quando do outro lado se tem LeBron inspirado. A equipe da casa ocupa o oitavo lugar na mesma conferência com quatro e quatro.

IRVING DECIDE PARA O BOSTON - O Boston Celtics derrotou o Oklahoma City Thunder nesta sexta-feira por 101 a 94, fora de casa, e chegou à sétima vitória consecutiva na temporada da NBA. O destaque da partida foi o armador Kyrie Irving, com 25 pontos, seis assistências e cinco rebotes.

Quem também se destacou pelo time visitante foi Al Horford, com oito rebotes e 20 pontos. Detalhe é que ele terminou a partida com 100% de aproveitamento da linha dos três pontos. Acertou os quatro arremessos que tentou.

O Thunder teve seu trio de estrelas como protagonista, mas ainda não foi suficiente para vencer. Paul George anotou 25 pontos, Russell Westbrook, 19, com 11 assistências, e Carmelo Anthony fez 10 pontos, com 14 rebotes.

A boa fase mantém o Boston Celtics na liderança isolada da Conferência Leste, com sete triunfos em nove jogos. O Thunder ainda não se encontrou na temporada e acumula quatro vitórias e quatro derrotas, na décima colocação da Conferência Oeste.

GINÓBILI É MIL - Manu Ginóbili completou nesta sexta-feira mil jogos pela NBA. E ele comemorou a marca com vitória do San Antonio Spurs sobre o Charlotte Hornets por 108 a 101, em casa. O argentino começou no banco de reservas, mas fez um bom jogo. Esteve em quadra por 26 minutos, marcou dez pontos, deu cinco assistências e pegou quatro rebotes.

Os outros destaques dos Spurs também vieram da reserva. Rudy Gay marcou 20 pontos e Bryn Forbes. O resultado interrompeu uma sequência de quatro derrotas consecutivas da equipe de Ginóbili. O Spurs é o nono colocado da Conferência Oeste com cinco vitórias e quatro derrotas. O Hornets é o sétimo da Leste com a mesma campanha do rival.

NENÊ MARCA OITO PONTOS - O Houston Rockets venceu o Atlanta Hawks por 119 a 104 e teve como cestinha da partida seu armador James Harden, que fez 29 pontos e deu 11 assistências. O brasileiro Nenê começou no banco de reservas, mas fez oito pontos e pegou seis rebotes.

O Rockets está na segunda colocação da Conferência Oeste com sete vitórias e três derrotas. O Atlanta é o lanterna da Leste com apenas uma vitória em nove partidas.

DAVIS GARANTE VITÓRIA DO PELICANS - O New Orleans Pelicans se recuperou das últimas duas derrotas seguidas e bateu o Dallas Mavericks por 99 a 94, fora de casa. Anthony Davis anotou 30 pontos e terminou como cestinha. DeMarcus Cousins também teve grande atuação. Fez 20 pontos, pegou impressionantes 22 rebotes e deu sete assistências.

Confira os resultados da rodada desta sexta-feira da NBA:

Milwaukee Bucks 96 x 105 Detroit Pistons

Chicago Bulls 105 x 83 Orlando Magic

Indiana Pacers 110 x 121 Philadelphia 76ers

Cleveland Cavaliers 130 x 122 Washington Wizards

Houston Rockets 119 x 104 Atlanta Hawks

Phoenix Suns 107 x 120 New York Knicks

New Orleans Pelicans 99 x 94 Dallas Mavericks

Charlotte Hornets 101 x 108 San Antonio Spurs

Miami Heat 94 x 95 Denver Nuggets

Toronto Raptors 109 x 100 Utah Jazz

Boston Celtics 101 x 94 Oklahoma City Thunder

Brooklyn Nets 112 x 124 Los Angeles Lakers

Confira os jogos deste sábado:

Memphis Grizzlies x LA Clippers

Sacramento Kings x Detroit Pistons

New Orleans Pelicans x Chicago Bulls

Dallas Mavericks x Minnesota Timberwolves

Golden State Warriors x Denver Nuggets