LeBron faz 'triple-double', mas falha no fim na derrota do Cavaliers para o Nets

Com um cesta de três pontos de Spencer Dinwiddie a 43 segundos do fim, o Brooklyn Nets surpreendeu na rodada de quarta-feira da NBA ao derrotar o Cleveland Cavaliers por 112 a 107, em casa, mesmo que LeBron James tenha registrado o seu primeiro "triple-double" na temporada 2017/2018.

LeBron somou 29 pontos, 13 assistências e dez rebotes para conseguir dois dígitos em três fundamentos pela 56ª vez na sua carreira, mas errou dois tiros livres - o segundo intencionalmente - quando faltavam 7s6 para o fim e o Cavaliers perdia por dois pontos de diferença, praticamente definindo a derrota do seu time.

Dinwiddie marcou 22 pontos pelo Nets, que não contou com o lesionado D'Angelo Russell e desperdiçou uma vantagem de 14 pontos no quarto final, antes de se recuperar e chegar ao terceiro triunfo em cinco jogos, igualando a campanha dos atuais campeões da Conferência Leste. Rondae Hollis-Jefferson e Allen Crabbe fizeram 19 pontos cada e DeMarre Carroll anotou 18 pelo time nova-iorquino.

Com um cesta de três de Eric Gordon no estouro do cronômetro, o Houston Rockets superou o Philadelphia 76ers por 105 a 104, fora de casa, na noite de quarta. Uma série de erros da equipe mandante permitiu a reação do Rockets, que anotou os últimos nove pontos do jogo para assegurar o seu triunfo.

Gordon também foi o cestinha da noite com 29 pontos, dois a mais do que James Harden. Já Clint Capela somou 20 rebotes e 16 pontos pelo Rockets. J.J. Redick fez 22 pontos, Joel Embiid marcou 21 e Robert Covington anotou 20 pelo time da Filadélfia.

Com dez pontos de Paul George no reencontro com o seu antigo time, o Oklahoma City Thunder superou o Indiana Pacers por 114 a 96, em casa. Russel Westbrook se destacou com um "triple-double" de 28 pontos, 16 assistências e dez rebotes. Carmelo Anthony contribuiu com 28 pontos e dez rebotes, enquanto Steven Adams acumulou 17 pontos e 11 rebotes.

Victor Oladipo e Domantas Sabonis, cedidos pelo Thunder ao Pacers na negociação por George, foram titulares pelo time de Indianápolis. Oladipo foi o cestinha do duelo com 35 pontos e Darren Colison registrou 18.

O Golden State Warriors contou com cestas de três de Kevin Durant e Stephen Curry para superar o Toronto Raptors por 117 a 112, em casa, na noite de quarta-feira. Os arremessos decisivos concluíram grandes atuações dos astros, com 30 pontos de Curry e 29 de Durant. Klay Thompson também se destacou ao marcar 22. Com 24 pontos, DeMar DeRozan liderou a equipe canadense.

O San Antonio Spurs segue invicto no campeonato, agora com quatro triunfos, após superar o Miami Heat por 117 a 100, fora de casa, mesmo sem poder contar com os lesionados Tony Parker e Kahwi Leonard. LaMarcus Aldridge ampliou o seu ótimo começo de temporada ao marcar 31 pontos, enquanto Rudy Gay anotou 22. Já Kyle Anderson fechou o jogo com 12 pontos e dez rebotes. Tyler Johnson marcou 23 pontos, James Johnson fez 21 e Goran Dragic registrou 20 pelo Heat.

O Los Angeles Lakers impôs ao Washington Wizards a sua primeira derrota na temporada ao derrotá-lo por 102 a 99, em casa, na prorrogação, com uma cesta de três de Kentavious Caldwell-Pope a 58 segundos do fim. Bradley Beal, do Wizards, foi o cestinha da partida desta quarta com 28 pontos.

Após quatro derrotas, o Dallas Mavericks conseguiu a sua primeira vitória na liga ao superar o Memphis Grizzlies, até então invicto, por 103 a 94, em casa. Dennis Smith Jr. foi o destaque do triunfo com 19 pontos e cinco assistências. Marc Gasol liderou o Grizzlies com 26 pontos e Mike Conley anotou 21.

O Phoenix Suns conseguiu a segunda vitória sob o comando do interino Jay Triano ao bater o Utah Jazz por 97 a 88, em casa. T.J. Warren brilhou no segundo tempo ao marcar 20 dos seus 27 pontos pelo Suns. Rodney Hood anotou 22 pelo Jazz, que também contou com dois rebotes e duas assistências de Raulzinho em 13 minutos.

Também pela rodada de quarta da NBA, o Charlotte Hornets venceu o Denver Nuggets por 110 a 93, com 19 rebotes e 15 pontos de Dwight Howard. Já o Detroit Pistons derrotou o Minnesota Timberwolves por 122 a 101 com 34 pontos de Tobias Harris.

Confira os jogos da rodada de quinta-feira da NBA:

Chicago Bulls x Atlanta Hawks

Memphis Grizzlies x Dallas Mavericks

Milwaukee Bucks x Boston Celtics

Portland Trail Blazers x Los Angeles Clippers

Sacramento Kings x New Orleans Pelicans