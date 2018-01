LeBron escolhe Durant para o All-Star Game da NBA e reviverá dupla com Irving

A NBA anunciou na noite desta quinta-feira as formações das equipes que atuarão na edição 2018 do All-Star Game, o jogo das estrelas da liga, marcado para 18 de fevereiro, em Los Angeles. Os times foram escolhidos pelos dois grandes nomes do basquete na atualidade, LeBron James e Stephen Curry, que definiram os elencos titulares com escolhas um tanto quanto familiares: o ala do Cleveland Cavaliers terá ao lado o ex-companheiro Kyrie Irving e o "rival" de posição Kevin Durant, enquanto que o armador do Golden State Warriors recheou sua equipe com companheiros de time, casos de Draymond Green e Klay Thompson.

Neste ano, a NBA adotou um novo formato para tentar dar mais competitividade ao All-Star Game. Ao invés de separar as equipes com os jogadores mais votados pelo público dentre as Conferências Leste e Oeste, desta vez ela resolveu eleger "capitães" das equipes, que seriam os atletas mais votados de cada uma das regiões, que foram LeBron, pelo Leste, e Curry, pelo Oeste. A partir daí, os dois escolheriam os demais jogadores entre os mais bem votados pelos fãs, independentemente de qual conferência eles fizessem parte.

Nesta semana, a liga havia anunciado quais eram os jogadores reservas do embate - também escolhidos de acordo com a votação dos técnicos da liga. Assim, restava saber em que equipes todos estariam. A NBA, ainda, cogitou fazer a transmissão da definição dos times do All-Star Game, com LeBron e Curry escolhendo os jogadores, mas acabou declinando da ideia, o que em certa medida desapontou os fãs - e talvez também o ala do Cavalieres, que chegou a comentar com o rival que havia sido "divertido" definir os times.

LeBron e Curry definiram as equipes com algumas surpresas, principalmente vindas por parte do ala do time de Cleveland: ele escolheu Kyrie Irving, que decidiu deixar o Cavaliers, indo ao Boston Celtics mesmo com muito esforço da sua parte para convencê-lo a ficar. E ainda, o camisa 23 optou pelo maior rival de posição na atualidade, Kevin Durant, do Warriors - o que surpreende duplamente tanto por LeBron, como por ele não ter sido escolhido por Curry.

Irving e Durant serão titulares no time do capitão LeBron, que contará ainda com Anthony Davis e DeMarcus Cousins no quinteto inicial, além de Russell Westbrook, John Wall, Bradley Beal, Victor Oladipo, Kristaps Porzingis, Kevin Love e LaMarcus Aldridge.

Sem Durant, Curry decidiu manter ao máximo o entrosamento da sua própria equipe na partida. Ele convocou Draymond Green e Klay Thompson para seu time - nenhum dos dois, no entanto, será titular. No quinteto que iniciará a partida, Curry terá James Harden, DeMar DeRozan, Giannis Antetokounmpo e Joel Embiid. Thompson e Green se sentarão no banco ao lado de Kyle Lowry, Damian Lillard, Jimmy Butler, Al Horford e Karl-Anthony Towns.