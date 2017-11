LeBron é expulso pela 1ª vez na carreira, mas Cavaliers vence na NBA

A caminho da liderança da Conferência Leste da NBA, o Cleveland Cavaliers venceu mais uma na noite desta terça-feira, ao superar o Miami Heat por 108 a 97, em casa. A nona vitória consecutiva da equipe, contudo, acabou sendo ofuscada pela primeira expulsão de LeBron James em sua carreira.

Principal astro do Cavaliers, LeBron foi excluído pouco antes do fim do terceiro quarto da partida. Ele deixou a quadra ao ser expulso pelo árbitro Kane Fitzgerald, insatisfeito com as seguidas reclamações do atleta, que até gritou com o juiz ao pedir suposta falta sofrida e não marcada.

Mesmo sem disputar um dos quartos do jogo, LeBron deixou a partida com um "double-double" de 21 pontos e 12 rebotes. Ele ainda contribuiu com seis assistências. Sem o astro, a equipe foi liderada por Kevin Love, cestinha da partida, com 38 pontos. Love registrou também nove assistências. Dwyane Wade, por sua vez, anotou 17 pontos contra seu ex-time.

O Cavaliers não foi ameaçado em nenhum momento pelo Heat, apesar da ausência do seu astro na parte final do jogo. Os anfitriões chegaram a exibir vantagem de 34 pontos. Assim, sacramentaram a nona vitória seguida na temporada regular, a maior sequência invicta da franquia desde fevereiro de 2015.

O time de LeBron chegou à 14ª vitória no campeonato. Com sete derrotas, ocupa o terceiro posto da Conferência Leste, cada vez mais perto dos líderes Boston Celtics e Detroit Pistons, que não entraram em quadra na noite desta terça. Já o Heat, que teve Dion Waiters como seu maior destaque (21 pontos) em Cleveland, está em nono lugar na mesma tabela, com dez vitórias e o mesmo número de derrotas.

Em Utah, o Jazz buscou forte reação no segundo tempo para superar o Denver Nuggets por 106 a 77, na noite desta terça. Com as baixas dos lesionados Rudy Gobert e Rodney Hood, o time da casa foi liderado por Derrick Favors, responsável por 24 pontos e nove rebotes. O brasileiro Raulzinho começou no banco de reservas e anotou quatro pontos em 16 minutos de jogo.

Com o resultado, o Utah Jazz chegou à 10ª vitória na temporada, tendo ainda 11 derrotas. Ocupa, assim, o oitavo lugar da Conferência Oeste, dentro da zona de classificação aos playoffs. Já o Nuggets é o sétimo colocado, com 11 triunfos e nove derrotas.

Confira os resultados da noite desta terça-feira:

Cleveland Cavaliers 108 x 97 Miami Heat

Chicago Bulls 99 x 104 Phoenix Suns

Minnesota Timberwolves 89 x 92 Washington Wizards

Utah Jazz 106 x 77 Denver Nuggets

Sacramento Kings 87 x 112 Milwaukee Bucks

Acompanhe os jogos desta quarta-feira:

Detroit Pistons x Phoenix Suns

Orlando Magic x Oklahoma City Thunder

Philadelphia 76ers x Washington Wizards

New York Knicks x Miami Heat

Toronto Raptors x Charlotte Hornets

Houston Rockets x Indiana Pacers

New Orleans Pelicans x Minnesota Timberwolves

Dallas Mavericks x Brooklyn Nets

San Antonio Spurs x Memphis Grizzlies

Los Angeles Lakers x Golden State Warriors