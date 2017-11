Lebron brilha, mas Cavaliers sofre 4º revés seguido; Celtics vence 6ª consecutiva

Mesmo contando com uma boa atuação do astro LeBron James, autor de um "double-double" de 33 pontos e 11 assistências, o Cleveland Cavaliers amargou a sua quarta derrota seguida neste início de temporada regular da NBA ao cair por 124 a 107 diante do Indiana Pacers, em casa, em um dos 12 jogos da rodada cheia da noite desta quarta-feira na liga de basquete dos Estados Unidos.

Esse também foi o quinto revés da equipe de Ohio em oito partidas disputadas. Assim, os atuais vice-campeões da competição seguem despencando na tabela da Conferência Leste, na qual ocupam agora a 13ª posição, fora de zona de classificação aos playoffs. Já o Pacers acumula agora cinco vitórias em oito confrontos e está da terceira posição da mesma conferência.

Para terminar o duelo desta quarta vencendo com a boa margem de 17 pontos de diferença, a equipe de Indianápolis foi impulsionada por uma forte atuação coletiva. Thaddeus Young se destacou como cestinha do time, com 26 pontos, enquanto Darren Collison veio logo atrás, com 25, e Victor Oladipo marcou 23. Já o lituano Domantas Sabonis contabilizou um "double-double" de 15 pontos e 12 rebotes.

Pelo lado do Cavaliers, LeBron exibiu um nível de atuação muito superior ao dos seus companheiros de equipe, principalmente no aproveitamento ofensivo, e isso pesou para a derrota. Kevin Love ainda teve certo brilho pela equipe da casa ao fazer um "double-double" de 13 pontos e 13 rebotes, enquanto Derrick Rose marcou 19 pontos e o suplente Jeff Green colaborou com outros 15. Porém, o Pacers foi dominante principalmente nos dois últimos períodos do confronto para ganhar de maneira confortável.

CELTICS EMBALADO - E se o time de Cleveland continua em queda, o Boston Celtics emplacou na rodada desta quarta-feira a sua sexta vitória seguida, depois de ter aberto a temporada com duas derrotas. Assim, se garantiu na liderança da Conferência Leste. A vítima da equipe de Massachusetts desta vez foi o Sacramento Kings, arrasado fora de casa pelo placar de 113 a 86.

Kyrie Irving, ex-Cavaliers, e Jaylen Brown marcaram 22 pontos cada pelo Celtics e foram os cestinhas do duelo no qual o Kings amargou a sua sétima derrota em oito jogos, retrospecto ruim que o deixa na vice-lanterna da Conferência Oeste, à frente apenas do Dallas Mavericks, que em outro duelo da rodada desta quarta foi atropelado pelo Los Angeles Clippers por 119 a 98, na Califórnia, e passou a contabilizar oito revezes em nove partidas.

O "passeio" exibido contra a equipe do Texas fez o Clippers assegurar a ponta do Oeste, agora com cinco vitórias em sete jogos, enquanto o vice-líder desta conferência é o Houston Rockets, que nesta quarta-feira atropelou o New York Knicks por 119 a 97, no Madison Square Garden, para alcançar o seu sexto triunfo em nove duelos.

O astro James Harden foi o cestinha do jogo pelo Rockets, com 31 pontos. O pivô brasileiro Nenê também esteve em quadra pela equipe de Houston, mas atuou por somente 14 minutos ao total, período no qual acumulou quatro pontos e um rebote.

MAGIC SEGUE EM ALTA - Logo atrás da franquia de Boston no Leste está o surpreendente Orlando Magic, que se garantiu na vice-liderança, com os mesmos seis triunfos e duas derrotas do líder Celtics, ao bater o Memphis Grizzlies por 101 a 99, fora de casa. O time de Memphis é o quarto colocado desta conferência, agora com três derrotas em oito partidas.

Outro destaque importante na rodada cheia desta quarta-feira na NBA foi a grande atuação de TJ Warren, que brilhou com 40 pontos e dez rebotes na vitória do Phoenix Suns sobre o Washington Wizards, por 122 a 116, fora de casa. A equipe da capital norte-americana chegou a estar liderando o placar por 22 pontos, mas levou uma incrível virada, mesmo com o fato de Bradley Beal também ter contabilizado 40 pontos pelos anfitriões e encerrado o duelo como cestinha ao lado de Warren.

O surpreendente triunfo fez o Suns assumir a décima posição do Oeste, agora com quatro vitórias em oito duelos, enquanto o Wizards é o sétimo do Leste, com três derrotas em sete confrontos realizados até aqui.

Confira os resultados da rodada desta quarta-feira na NBA:

Charlotte Hornets 126 x 121 Milwaukee Bucks

Cleveland Cavaliers 107 x 124 Indiana Pacers

Philadelphia 76ers 119 x 109 Atlanta Hawks

Washington Wizards 116 x 122 Phoenix Suns

Boston Celtics 113 x 86 Sacramento Kings

Miami Heat 97 x 91 Chicago Bulls

New York Knicks 97 x 119 Houston Rockets

Memphis Grizzlies 99 x 101 Orlando Magic

New Orleans Pelicans 98 x 114 Minnesota Timberwolves

Denver Nuggets 129 x 111 Toronto Raptors

Utah Jazz 112 x 103 Portland Trail Blazers

Los Angeles Clippers 119 x 98 Dallas Mavericks

Confira os jogos desta quinta-feira:

San Antonio Spurs x Golden State Warriors

Portland Trail Blazers x Los Angeles Lakers