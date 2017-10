LeBron brilha e Cavaliers vence Celtics em jogo marcado por grave lesão

Com um show de LeBron James, o Cleveland Cavaliers derrotou o Boston Celtics por 102 a 99, em casa, na abertura da temporada 2017/2018 da NBA. Enquanto o atual vice-campeão vencia, o atual campeão, o Golden State Warriors, estreava com derrota para o Houston Rockets por 122 a 121, diante de sua torcida. Os resultados, porém, acabaram ofuscados pela grave lesão sofrida pelo ala Gordon Hayward, do Celtics, na derrota para o Cavaliers.

Um dos reforços do Celtics para a temporada, o jogador fraturou o tornozelo esquerdo numa disputa de bola no garrafão, ao pisar de mau jeito, ainda no primeiro quarto da partida. Em sua estreia, estava em quadra por apenas cinco minutos. A grave lesão, que vai exigir cirurgia e deve afastar o atleta das quadras por até seis meses, chocou os demais jogadores em quadra e esfriou a partida.

Com a contusão, que levou Hayward de maca da quadra, a revanche da última final da Conferência Leste só voltou a esquentar no segundo tempo. E LeBron, que chegou a ser dúvida para a estreia por conta de dores no tornozelo, comandou a equipe da casa ao quase cravar um "triple-double". Foram 29 pontos, 16 rebotes e nove assistências.

Com LeBron em quadra, o Cavaliers dominou com facilidade e até abriu boa vantagem no placar. Mas, quando o astro foi para o banco de reservas, o Celtics cresceu e assustou. Mas o cestinha da partida voltou para o jogo no último quarto e sacramentou a vitória. Nos segundos finais, Kyrie Irving, que trocou justamente o Cavaliers pelo Celtics nesta temporada, ainda teve uma chance numa tentativa de três pontos, que empataria o jogo, mas não teve sucesso.

Além de LeBron, o time da casa contou com boa atuação de Kevin Love, com um "double-double" de 15 pontos e 11 rebotes. Derrick Rose contribuiu com 14 pontos e Dwyane Wade anotou oito, porém teve desempenho decisivo na defesa. Pelo lado do Celtics, Jaylen Brown registrou 25 pontos e Kyrie Irving também cravou um "double-double" de 22 pontos e dez assistências.

CAMPEÕES PERDEM NA ESTREIA - Era um dia festivo para o Golden State Warriors. Jogando em casa, em Oakland, os campeões da temporada passada receberam os anéis referentes ao título antes do início da partida contra o Houston Rockets. Mesmo contando com seus principais jogadores em quadra, o Warriors foi batido por 122 a 121.

Draymond Green foi a única baixa, mas somente no último quarto do jogo, por conta de dores no joelho esquerdo. Stephen Curry anotou 22 pontos, mas não foi o cestinha da equipe. Nick Young, que começou a partida no banco de reservas, anotou 23 para os anfitriões. Kevin Durant contribuiu com 20 pontos.

Pelo Rockets, Chris Paul fez sua estreia oficial. O ex-jogador do Los Angeles Clippers anotou apenas quatro pontos, mas registrou 11 assistências e oito rebotes. Astro da equipe, James Harden foi o cestinha do jogo, com 27 pontos. Ele terminou o jogo com um "double-double" porque cravou dez assistências.