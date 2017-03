LeBron brilha, Cavaliers bate Jazz e dá passo para garantir topo; Warriors arrasa

Impulsionado por mais uma boa atuação de LeBron James, que brilhou com 33 pontos, 10 rebotes e seis assistências, o Cleveland Cavaliers venceu o Utah Jazz por 91 a 83, em casa, pela rodada desta quinta-feira à noite na NBA. Com o triunfo, o time deu novo passo para assegurar a liderança da Conferência Leste na liga de basquete dos Estados Unidos, na qual agora acumula 45 vitórias e 22 derrotas na primeira colocação nesta temporada regular.

O triunfo foi importante também porque nesta sexta-feira o vice-líder Boston Celtics enfrenta o frágil Brooklyn Nets, fora de casa, com ótima chance de obter o seu 44º triunfo em sua perseguição ao time de Cleveland. Já o Jazz sofreu a sua 26ª derrota em 69 partidas, mas segue firme na quarta posição da Conferência Oeste.

No duelo desta noite de quinta, LeBron chegou a passar em branco no primeiro quarto ao não marcar nenhum ponto, mas depois embalou para se tornar decisivo principalmente no último período do confronto, no qual fez 17 dos 24 pontos da sua equipe neste tempo derradeiro do duelo.

O jogo desta quinta-feira também marcou a volta de Kevin Love ao Cavaliers, após um mês se recuperando de uma cirurgia no joelho esquerdo. Neste seu retorno, atuou por 20 minutos e ajudou a sua equipe com 10 pontos e nove rebotes, ficando muito próximo de conseguir um "double-double".

Já Kyrie Irving foi o segundo maior cestinha do time da casa e do próprio jogo, com 21 pontos, ficando um à frente de Rudy Gobert, que brilhou pelo Jazz com um "double-double" de 20 pontos e 19 rebotes.

WARRIORS ATROPELA - Em outro jogo da rodada da noite desta quinta-feira na NBA, o Golden State Warriors fez valer com autoridade o seu favoritismo ao arrasar o Orlando Magic por 122 a 99, em casa, e passar a contabilizar 54 vitórias em 68 jogos como líder da Conferência Oeste e geral da NBA.

Para isso, a equipe foi movida principalmente pela boa atuação da dupla de astros Klay Thompson e Stephen Curry, autores respectivamente de 29 e 25 pontos, sendo que o segundo deles chegou a se recuperar de um torção no tornozelo sofrida no início do jogo e ainda ajudou a sua equipe com nove assistências.

Já pelo time da Flórida, Elfrid Payton e o suplente Jeff Green foram os maiores cestinhas, com apenas 13 pontos cada, e assim pouco conseguiram fazer diferença nesta que foi a 45ª derrota da equipe em 69 jogos, retrospecto ruim que deixa a franquia na penúltima posição do Leste, à frente apenas do Brooklyn Nets.

WESTBROOK DÁ NOVO SHOW - Outro astro que brilhou na rodada desta quinta-feira da NBA foi Russell Westbrook. Ele contabilizou o 34º "triple-double" na temporada e liderou o Oklahoma City Thunder na vitória por 123 a 102 sobre o Toronto Raptors, fora de casa.

Com 24 pontos, 16 assistências e 10 rebotes, Westbrook também se aproximou do recorde geral de "triple-doubles" em uma mesma temporada. Ele agora soma 34 partidas em que somou dois dígitos em três fundamentos e está a sete de igualar a marca de Oscar Robertson, que fez 41 na edição 1961/1962 da NBA.

Assim, Westbrook também foi decisivo para garantir ao Thunder a sexta posição do Oeste, agora com 39 vitórias em 68 partidas, firme na zona de classificação para os playoffs. Com o mesmo número de jogos disputados, o Raptors sofreu o seu 29º revés na temporada, mas também seguiu tranquilo na quarta posição do Leste.

O show de Westbrook ainda teve direito a uma assistência espetacular no fim do segundo quarto do confronto, no qual fez a bola atravessar da direita para a esquerda, de longa distância, com a mesma passando entre as pernas de Cory Joseph antes de encontrar Victor Oladipo, que em seguida fez a cesta e marcou dois dos 23 pontos que somou no duelo.

Pelo lado do Raptors, Demar DeRozan foi o maior cestinha da equipe, com 22 pontos, enquanto o brasileiro Lucas Bebê jogou por apenas seis minutos e não pontuou.

Outro jogador que teve uma atuação destacada em um dos jogos da rodada desta quinta-feira foi o espanhol Marc Gasol, que obteve o seu terceiro "triple-double" em sua trajetória na NBA ao marcar 18 pontos, apanhar 10 rebotes e dar 10 assistências na vitória do Memphis Grizzlies sobre o Atlanta Hawks, por 103 a 91, fora de casa.

Assim, ele ajudou o seu time a atingir a 39ª vitória em 69 jogos e dar novo passo rumo aos playoffs da NBA como atual sétimo colocado do Oeste. O Hawks, por sua vez, segue consolidado na zona de classificação para a próxima fase, em quinto lugar do Leste, com 37 triunfos e agora 31 derrotas.

Vale ressaltar também que Mike Conley foi o cestinha do jogo pelo Grizzlies, com 22 pontos, sendo que ainda contabilizou um "double-double" ao dar 12 assistências.

Em outro duelo da rodada desta quinta, o Denver Nuggets mostrou força como mandante ao bater o Los Angeles Clippers por 129 a 114, com 35 pontos de Will Barton, que iniciou o duelo entre os reservas. Assim, a equipe foi a 33 vitórias na oitava posição do Oeste, fechando a zona de classificação aos playoffs, enquanto o Clippers é o quinto colocado da mesma conferência, agora com 29 derrotas em 69 jogos.

Acompanhe os resultados da rodada desta quinta-feira na NBA:

Cleveland Cavaliers 91 x 83 Utah Jazz

Toronto Raptors 102 x 123 Oklahoma City Thunder

New York Knicks 110 x 121 Brooklyn Nets

Atlanta Hawks 91 x 103 Memphis Grizzlies

Denver Nuggets 129 x 114 Los Angeles Clippers

Golden State Warriors 122 x 99 Orlando Magic

Confira os jogos desta sexta-feira:

Philadelphia 76ers x Dallas Mavericks

Washington Wizards x Chicago Bulls

Brooklyn Nets x Boston Celtics

Detroit Pistons x Toronto Raptors

New Orleans Pelicans x Houston Rockets

Miami Heat x Minnesota Timberwolves

Phoenix Suns x Orlando Magic

Los Angeles Lakers x Milwaukee Bucks

