LeBron brilha, Cavaliers bate Celtics e dá passo para ter vantagem nos playoffs

Impulsionado por uma atuação decisiva de LeBron James, o Cleveland Cavaliers venceu o Boston Celtics por 114 a 91, fora de casa, pela rodada desta quarta-feira à noite da NBA, e deu um importante passo para avançar aos playoffs da competição como líder da Conferência Leste, o que assegura a vantagem de ter um maior número de mandos de quadra nos mata-matas.

Foi um confronto direto pela ponta da conferência. E ao obterem seu 51º triunfo em 78 jogos nesta temporada regular, os atuais campeões da liga de basquete dos Estados Unidos se garantiram no topo, enquanto o Celtics ficou logo atrás na vice-liderança, agora com 28 derrotas no mesmo número de partidas disputadas pelo rival.

Essa foi, por sinal, a terceira vitória do time de Cleveland sobre a equipe de Massachusetts apenas neste mês de abril. Para ampliar esta série vitoriosa, a franquia de Ohio contou com LeBron James fazendo um "double-double" de 36 pontos e 10 rebotes. Cestinha da partida, o astro ainda distribuiu seis assistências.

Outro que brilhou neste triunfo sobre o Celtics foi Kevin Love, também contabilizando dois dígitos em dois fundamentos ao marcar 15 pontos e apanhar 16 rebotes. Já Kyrie Irving foi o segundo maior cestinha do time, com 19 pontos.

A partida desta quarta-feira também foi o primeira na qual o Cavaliers não contou com Tristan Thompson, lesionado, após uma incrível sequência de 447 jogos do atleta defendendo a equipe. Iniciada em 10 de fevereiro de 2012, esta é a maior série consecutiva de duelos disputados por um jogador em atividade na NBA. Escolhido para ser o seu substituto, Channing Frye foi bem ao marcar dez pontos e pegar oito rebotes.

Pelo lado do Celtics, Isaiah Thomas foi o cestinha, com 26 pontos, mas sofreu com a forte marcação do adversário e converteu apenas nove de 19 arremessos de quadra.

WESTBROOK FICA PERTO DO RECORDE - Em outro duelo da rodada desta quarta-feira da NBA, Russell Westbrook ficou muito perto de bater o recorde histórico de "triple-doubles" de uma temporada da NBA, mas voltou a brilhar de forma intensa ao empurrar o Oklahoma City Thunder rumo a mais uma vitória. O astro marcou 45 pontos no triunfo por 103 a 100 sobre o Memphis Grizzlies, fora de casa, onde também deu dez assistências e pegou nove rebotes.

Assim, ele ficou a apenas um rebote de quebrar a marca de 41º "triple-doubles" de Oscar Robertson, obtida na temporada 1961/1962 da NBA e que havia sido igualada na última terça-feira no triunfo por 110 a 79 sobre o Milwaukee Bucks.

Já classificado aos playoffs, o Thunder passou a contabilizar 45 vitórias em 78 jogos e seguiu tranquilo na sexta posição da Conferência Oeste. O resultado fez a equipe ampliar a sua vantagem sobre o próprio Grizzlies, que vem logo atrás, em sétimo lugar, agora tem 37 derrotas em 79 partidas. O time, porém, também já assegurou lugar na próxima fase da competição.

HARDEN TAMBÉM BRILHA - Outro astro da NBA que teve atuação decisiva na rodada desta quarta-feira foi James Harden. Ele foi o autor de 31 pontos, dez assistências e sete rebotes na vitória do Houston Rockets sobre o Denver Nuggets por 110 a 104, em casa, levando o seu time aos 53º triunfo como terceiro colocado do Oeste.

Já o brasileiro Nenê deu continuidade à boa fase que vive pelo Rockets. Após entrar no decorrer do duelo, marcou 16 pontos e foi o segundo maior cestinha da equipe nos 24 minutos em que esteve em quadra. Para completar, ainda ajudou o seu time com quatro rebotes e duas assistências.

Este resultado acabou sendo bom para o Portland Trail Blazers, que está na luta direta com o Nuggets para assegurar a oitava e última vaga do Oeste nos playoffs da NBA. O time de Denver agora tem 41 derrotas em 78 jogos como nono colocado da conferência, enquanto a equipe do Oregon vem logo à frente, em oitavo, e terá a chance de ampliar a sua vantagem nesta quinta-feira se derrotar o Minnesota Timberwolves, em casa.

WARRIORS VENCE A 13ª SEGUIDA - Disparado na liderança geral da NBA e na ponta da Conferência Oeste, agora com 65 triunfos em 79 jogos, o Golden State Warriors emplacou a sua 13ª vitória seguida ao bater o Phoenix Suns por 120 a 111, fora de casa, em outro duelo da rodada desta quarta-feira.

Para ampliar a série invicta, o time de Oakland foi movido por mais uma atuação de gala de Stephen Curry. O astro marcou 42 pontos e foi o cestinha disparado do duelo, assim como garantiu um "double-double" ao distribuir 11 assistências. Klay Thompson, com 22 pontos, foi o único outro destaque ofensivo da equipe da casa.

Até por isso, o Suns, lanterna do Oeste, deu trabalho ao também contar com um bom desempenho coletivo de Devin Booker (21 pontos), Tyler Ulis (20), Jarde Dudley (19) e Alan Williams, este último com 16 pontos e 17 rebotes.

Apesar isso, a boa atuação do quarteto foi ofuscada pelo show de Curry e não evitou que a equipe sofresse a sua 57ª derrota em 79 partidas.

Já o Los Angeles Lakers, penúltimo colocado do Oeste, fez bonito ao surpreender o vice-líder San Antonio Spurs por 102 a 95, fora de casa, em outra partida desta quarta.

O Los Angeles Clippers, quinto colocado do Oeste, também saiu de quadra com a vitória nesta rodada ao superar o Dallas Mavericks, 11º desta conferência, por 112 a 101, em casa, onde foi impulsionado principalmente por Blake Griffin, cestinha com 32 pontos, Chris Paul (22 pontos e 11 assistências), J.J. Redick (25 pontos) e DeAndre Jordan (11 pontos e 20 rebotes).

Confira os resultados da rodada da noite desta quarta-feira:

Charlotte Hornets 99 x 112 Miami Heat

Detroit Pistons 102 x 105 Toronto Raptors

Memphis Grizzlies 100 x 103 Oklahoma City Thunder

Houston Rockets 110 x 104 Denver Nuggets

Boston Celtics 91 x 114 Cleveland Cavaliers

San Antonio Spurs 95 x 102 Los Angeles Lakers

Phoenix Suns 111 x 120 Golden State Warriors

Los Angeles Clippers 112 x 101 Dallas Mavericks

Confira os jogos desta quinta-feira:

Philadelphia 76ers x Chicago Bulls

Orlando Magic x Brooklyn Nets

Indiana Pacers x Milwaukee Bucks

New York Knicks x Washington Wizards

Atlanta Hawks x Boston Celtics

Portland Trail Blazers x Minnesota Timberwolves

Veja Também

Comentários