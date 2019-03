Leandro Castán renova contrato com o Vasco até o fim de 2022

Leandro Castán renovou seu contrato com o Vasco nesta sexta-feira. O zagueiro, de 32 anos, chegou a despertar o interesse de outras equipes no início do ano, mas assinou novo vínculo com a equipe de São Januário até o fim de 2022. Ele chegou no clube em 2018, após seis temporadas no futebol italiano.

"Estou muito feliz aqui no Vasco. Fui muito bem recebido por todos quando cheguei, não demorei muito para sentir o calor da torcida. Nunca imaginava que seria dessa forma. Muito contente com essa renovação. Tenho certeza que serei ainda mais feliz aqui em São Januário. Ainda tem muita coisa pela frente, mas estamos no caminho certo. Meu objetivo é fazer história aqui dentro do Vasco", disse o atleta.

Em pouco mais de seis meses e 24 jogos no Vasco, Leandro Castán se tornou um dos líderes do elenco campeão invicto da Taça Guanabara e escolhido pelo técnico Alberto Valentim para ser o capitão.

"O Castán demonstrou uma identificação enorme com a camisa do Vasco desde o primeiro momento. É um atleta que dispensa comentários do ponto de vista profissional, considerando suas performances físicas e técnicas. Ele é um verdadeiro líder, o nosso capitão, o cara que sempre puxa o grupo para cima, que traz a molecada para trabalhar cada vez mais. Essa renovação fará muito bem para o Vasco", disse Alexandre Faria, diretor executivo.

Terceiro colocado do Grupo A da Taça Rio, com quatro pontos, o Vasco enfrenta o Flamengo, neste sábado, às 19h, no Maracanã, no clássico da rodada. Castán deve mais uma vez compor a dupla de zaga com Werley.