Leandrinho sofre lesão no joelho e só retorna ao Botafogo no próximo ano

O Botafogo terá um importante desfalque para o restante da temporada. Trata-se do meia-atacante Leandrinho, que sofreu uma lesão no ligamento cruzado do joelho direito e só retornará aos gramados no próximo ano.

"O meia (Leandrinho) sofreu lesão no cruzado do joelho e vai precisar operar. O Botafogo e toda sua torcida desejam uma boa recuperação", informou o clube carioca nesta terça-feira em suas redes sociais.

O jogador de apenas 20 anos sofreu a grave contusão no último domingo, na boa vitória sobre o Flamengo por 2 a 0, pelo Campeonato Brasileiro, ao entrar em uma forte dividida com Cuellar no final do primeiro tempo. Depois de passar por exames, ele foi diagnosticado com uma lesão no ligamento e passará por uma cirurgia.

Leandrinho ganhou espaço nas últimas partidas atuando na linha do meio-campo. Será, assim, um importante desfalque para o técnico Jair Ventura não apenas no Campeonato Brasileiro, como também nas quartas de final da Copa Libertadores. A partida de ida contra o Grêmio ocorre nesta quarta-feira, às 21h45, no Engenhão, no Rio.

