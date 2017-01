Lazio vence Inter de Milão fora de casa e está nas semifinais da Copa da Itália

A Lazio está classificada para as semifinais da Copa da Itália. Nesta terça-feira, em partida com um final emocionante, a equipe de Roma conseguiu sustentar a vantagem para superar a Inter de Milão por 2 a 1, em partida disputada no San Siro.

Agora, nesta quarta-feira, a Lazio conhecerá o seu próximo adversário na Copa da Itália, que poderá ser a rival Roma, que vai receber o Cesena. A outra semifinal do torneio já foi determinada e será entre Juventus e Napoli.

A vitória desta terça-feira da Lazio encerrou uma sequência de nove triunfos, sendo sete pelo Campeonato Italiano, da até então embalada Inter de Milão. E o resultado teve a participação direta do meia brasileiro Felipe Anderson, que abriu o placar aos 20 minutos do primeiro tempo, de cabeça, após cruzamento de Lulic.

Na etapa final, a Lazio ficou em situação ainda mais confortável aos dez minutos, quando Miranda foi expulso após cometer pênalti. E a cobrança foi convertida na sequência por Lucas Biglia.

Só que a Lazio também teve um jogador expulso, Stefan Daniel Radu, e a Inter tentou reagir. A equipe diminuiu a desvantagem aos 39 minutos, com um gol de cabeça de Brozovic e lutou para conquistar a igualdade, com até o goleiro Handanovic indo para a área adversária no lance final. A Lazio, porém, sustentou o placar de 2 a 1 e assegurou a sua classificação às semifinais da Copa da Itália.

