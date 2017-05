Lazio tem dois expulsos, faz gol contra e Inter de Milão vence rival no Italiano

Já sem pretensões no Campeonato Italiano, após a vitória do Milan mais cedo, a Internazionale surpreendeu neste domingo, venceu a Lazio mesmo jogando em Roma, por 3 a 1, de virada, e deu um importante passo para, ao menos, encerrar a frustrante temporada de maneira digna, em jogo válido pela penúltima rodada da competição. Quando já perdia o duelo, o time da casa teve dois jogadores expulsos.

O resultado deixou a Inter de Milão na sétima posição com 59 pontos, quatro atrás do Milan, sexto colocado que tem uma vaga garantida nos playoffs da Liga Europa. Já a Lazio, classificada à própria Liga Europa, está em quarto com 70, sem chances de chegar à Liga dos Campeões.

Tudo parecia que seguiria conforme a lógica neste domingo: logo aos 17 minutos, o colombiano Jeison Murillo segurou Felipe Anderson dentro da área e o árbitro assinalou pênalti, convertido pelo senegalês Keita Baldé Diao.

Pior na tabela e jogando fora de casa, contudo, a Inter de Milão passou a dominar o duelo. E o gol de empate saiu apenas 13 minutos depois, com o zagueiro Marco Andreolli marcando de cabeça.

A virada saiu ainda no primeiro tempo, aos 37, quando Candreva cruzou e o zagueiro holandês Wesley Hoedt marcou contra. E, já na etapa final, pouco depois de Keita Baldé Diao ser expulso, o atacante brasileiro Eder fez o terceiro e sacramentou o triunfo da Inter de Milão.

Mas ainda deu tempo para o bósnio Lulic também receber o cartão vermelho, deixar seu time com nove jogadores e "coroar" o desastroso domingo da Lazio.

