Lazio perde para o Sassuolo e pode ver Juventus aumentar vantagem na ponta

Em declínio na temporada, a Lazio foi derrotada em casa pelo Sassuolo por 2 a 1, de virada, neste sábado, em duelo da 32ª rodada, e amargou o terceiro revés consecutivo no Campeonato Italiano - (Foto: Divulgação)

Em declínio na temporada, a Lazio foi derrotada em casa pelo Sassuolo por 2 a 1, de virada, neste sábado, em duelo da 32ª rodada, e amargou o terceiro revés consecutivo no Campeonato Italiano. De quebra, a equipe de Roma pode ver a líder Juventus aumentar ainda mais a distância na ponta.

Vice-líder, a Lazio estacionou nos 68 pontos, sete a menos que a Juventus, e dois a mais que o Atalanta, terceiro colocado - os dois se enfrentam neste sábado em Turim. Dependendo dos resultados da rodada, a equipe da capital corre o risco de cair para o quarto lugar.

Já o Sassuolo consolidou a sua ascensão na competição com a quarta vitória consecutiva e já começa a sonhar com uma vaga na próxima edição da Liga Europa. A equipe da região da Emilia Romagna soma 46 pontos e ocupa a oitava colocação na tabela de classificação.

No Estádio Olímpico, a Lazio jogou mal e só não saiu atras no placar porque a arbitragem invalidou o gol de Sassuolo, anotado aos oito minutos. O gol do atacante Raspadori foi anulado após o juiz consultar o VAR e flagrar a posição de impedimento do jogador.

Os visitantes seguiram superiores, mas não tiveram eficácia no ataque e viram os anfitriões abrirem o placar com Luis Alberto. O meia espanhol recebeu na área chutou forte para inaugurar o marcador aos 33 minutos.

Na etapa final, o Sassuolo permaneceu dominando a partida e foi recompensado, enfim, depois de várias chances desperdiçadas. Aos sete minutos, Caputo cruzou na medida para Raspadori empurrar para as redes e empatar o jogo. Pouco tempo depois, Strakosha fez uma grande defesa e impediu a virada.

O goleiro albanês, porém, nada pode fazer quando Caputo, já nos acréscimos, aos 46 minutos, aproveitou cobrança de escanteio e, após desvio na segunda trave, apareceu para decretar o triunfo do time visitante.