Lazio perde de virada para a Atalanta e fica a quatro pontos da líder Juventus

Os times da capital italiana viveram emoções diferentes, nesta quarta-feira, em jogos válidos pela 27.ª rodada do Campeonato Italiano. Enquanto a Roma derrotou, de virada, por 2 a 1, a Sampdoria, no Estádio Olímpico, a Lazio perdeu para a Atalanta, por 3 a 2, depois de estar vencendo por 2 a 0, em Bérgamo.

Com este resultado, a Lazio permanece com 62 pontos, quatro a menos que a líder Juventus, que se aproxima ainda mais da nona taça nacional consecutiva, restando 11 jogos para o final da temporada. A Atalanta mantém o quarto lugar, agora com 54 pontos.

A Roma chegou aos 48 pontos, em quinto lugar, segue na briga por uma nas copas europeias e deixa a Sampdoria com 26 pontos, em 16.º lugar, brigando para fugir das últimas colocações.

Em 11 minutos, a Lazio abriu 2 a 0 frente a Atalanta, com gols de Marten De Roon (co)contra) e Sergej Milinkovic-Savic. Ruslan Malinovsky diminuiu para o time da casa, que foi buscar a virada na etapa final. Ruslan Malinovsky, aos 21, e Jose Luis Palomino, aos 35, garantiram os três pontos na tabela.

No Estádio Olímpico, Manolo Gabbiadini abriu o placar para a Sampdoria, mas o dia era do atacante Edin Džeko, autor de dois belos gols. Nas duas oportunidades, o centroavante foi lançado e mostrou habilidade para bater na bola de sem-pulo.