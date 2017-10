Lazio goleia fora de casa e esquenta briga pela liderança do Italiano

A Lazio esquentou a briga pela liderança do Campeonato Italiano neste domingo ao golear o Benevento por 5 a 1, fora de casa. O time de Roma alcançou Napoli e Juventus na pontuação, mas ocupa apenas a terceira colocação, em razão dos critérios de desempate.

O trio soma 28 pontos, com vantagem para o Napoli, que desponta na primeira colocação e ainda entrará em campo na rodada. Neste domingo, vai enfrentar o Sassuolo, diante de sua torcida. A Juventus venceu o Milan por 2 a 0, no sábado. A Inter de Milão também pode entrar nesta disputa porque tem 26 pontos e ainda jogará contra o Verona, na segunda.

Já o Benevento segue na última colocação da tabela. Após subir para a primeira divisão, a equipe ainda não somou um ponto sequer na elite do futebol italiano.

Diante das limitações do Benevento, a Lazio não teve qualquer trabalho para se impor em campo neste domingo. Antes do intervalo, já vencia por 3 a 0. Logo aos 4 minutos, o angolano Bastos abriu o placar. Ciro Immobile ampliou aos 13, alcançando a marca de 14 gols na competição - é o artilheiro isolado.

E Adam Marusic anotou o terceiro, aos 23. No segundo tempo, o Benevento marcou o seu gol de honra, com Achraf Lazaar, aos 10. Mas a Lazio voltou à carga com Marco Parolo, aos 31, e Nani, aos 41 minutos da etapa final.