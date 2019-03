Lazio faz 3 na Roma em clássico e esquenta briga por vaga na Liga dos Campeões

A Lazio desbancou a Roma no clássico da capital italiana disputado neste sábado, pela 26ª rodada do Campeonato Italiano. Atuando como mandante, a Lazio superou a má fase recente para aplicar 3 a 0 no rival e esquentar a briga por uma vaga na próxima edição da Liga dos Campeões.

Com a primeira vitória nos últimos cinco jogos, a Lazio alcançou os 41 pontos, na sexta colocação, mas segue atrás da Roma. O rival tem 44 e figura em quinto lugar, na beira da zona de classificação para a principal competição europeia de clubes. Juventus, Napoli, Milan e Inter de Milão, nesta ordem, ocupam as primeiras posições da tabela.

Com dificuldades neste momento da temporada e enfrentando um rival que vinha de quatro vitórias consecutivas, a Lazio surpreendeu neste sábado ao assumir o controle do jogo e conceder poucas chances ao arquirrival.

Melhor em campo, o mandante abriu o placar aos 12 minutos, quando Felipe Caicedo recebeu belo passe de Joaquin Correa, driblou o goleiro e marcou um belo gol. No segundo tempo, Ciro Immobile aumentou a vantagem dos mandantes aos 28, ao converter penalidade, no canto direito do goleiro Robin Olsen.

Nos minutos finais do duelo, a Lazio selou a vitória quando Sergej Milinkovic-Savic deu passe açucarado para Danilo Cataldi bater colocado, de fora da área, aos 44 minutos. Na sequência, a Roma passou a jogar com um a menos em campo porque Aleksandar Kolarov, ex-jogador da Lazio, levou o segundo cartão amarelo e foi expulso.

Após a derrota, a Roma volta a campo pelo Italiano somente no dia 11, contra o Empoli, em casa. A Lazio vai visitar a Fiorentina, no dia anterior.