Lazio empata em casa com Verona e desperdiça chance de encostar na líder Juventus

A Lazio desperdiçou uma grande oportunidade de encostar na liderança do Campeonato Italiano ao ficar no empate sem gols contra o Verona, nesta quarta-feira, no estádio Olímpico, em Roma, em jogo adiado da 17.ª rodada. Uma vitória deixaria a equipe romana a apenas dois pontos da líder Juventus, mas agora fica em terceiro lugar, atrás também da Inter de Milão.

Com o empate, a Lazio chegou aos 50 pontos, apenas um atrás da rival de Milão e quatro de desvantagem para a Juventus. O jogo desta quarta-feira era para ter acontecido no dia 22 de dezembro, mas foi adiado por conta da decisão da Supercopa da Itália, que foi vencida pelo time de Roma sobre o de Turim por 3 a 1, em Riad, na Arábia Saudita.

Apesar do tropeço em casa, a Lazio pôde comemorar uma marca histórica nesta quarta-feira. O time completou 17 partidas de invencibilidade no Campeonato Italiano, empatando com a série obtida pela equipe de 1999 comandada pelo técnico sueco Sven Goram Eriksson. A sequência pode ser ampliada contra o Parma, neste domingo, fora de casa, pela 23.ª rodada.

Em campo, era esperado uma pressão da Lazio desde o início, mas não foi isso que aconteceu. O Verona começou melhor e deu trabalho para a defesa rival. O time de Roma só melhorou nos minutos finais do primeiro tempo, quando conseguiu acertar a trave em um chute do meia espanhol Luis Alberto.

Na segunda etapa, o Verona adotou uma postura mais defensiva e quase se deu bem em um contra-ataque armado pelo português Miguel Veloso e desperdiçado por Lazovic. Mais ofensiva, a Lazio criou muitas chances, como mais uma bola na trave de Luis Alberto, para desespero do técnico Simone Inzaghi, mas não conseguiu a vitória.

O empate em Roma levou o Verona à nona colocação com 31 pontos, apenas um a menos que o Milan, que ocupa o sexto lugar e hoje teria uma vaga na próxima edição da Liga Europa. Neste sábado, o desafio será em casa contra a Juventus.