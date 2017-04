Lazer: fim de semana de ações da Fundesporte no interior do Estado

Campo Grande (MS) – A Fundação de Desporto e Lazer de Mato Grosso do Sul (Fundesporte), por meio da Unidade de Esporte de Participação e Lazer (Uepla) levou, no último fim de semana, o programa Lazer nas Cidades a Jaraguari, Laguna Carapã e Três Lagoas.

No município de Jaraguari, a Fundesporte esteve ao lado da Federação de Motociclismo de Mato Grosso do Sul, na segunda etapa do Estadual de Motocross. No domingo (23), o público que acompanhou a disputa aproveitou o parque de brinquedos infláveis. O evento ainda contou com a presença do deputado estadual, Rinaldo Modesto.

Em Laguna Carapã e em Três Lagoas a festa foi durante todo o fim de semana. Desde sexta-feira (21), a equipe da Uepla estava nas cidades para levar atividades de recreação e lazer. Em Laguna, a Fundesporte participou das comemorações ao aniversário do município.

Em Três Lagoas, divertiu o público do 3º Festival Aéreo. O chefe da Uepla, professor Rodrigo Barbosa de Miranda representou o Governo do Estado, na solenidade de abertura que contou com a presença de autoridades como o prefeito Angelo Guerreiro. “Mais uma vez, os eventos foram sucesso. Fizemos boas parcerias e atendemos mais de duas mil pessoas, no interior. Estamos caminhando para levar pelo menos uma ação da Fundesporte, a cada canto do Estado”, disse.

Aquidauana

A Uepla ainda tinha planejado um dia de lazer na aldeia Bananal, em Aquidauana, como parte das comemorações ao Dia do Índio, entretanto, a forte chuva que caiu no município, no dia 20 de abril, inviabilizou a atividade. A equipe, então, aproveitou para visitar a Prefeitura e a Câmara Municipais e orientar gestores e vereadores sobre as ações da Fundesporte. “Para nós essa parceria é muito importante porque estamos trabalhando para resgatar o esporte em Aquiduana”, disse o vereador Saliba que também é profissional da Educação Física.

Aline Morais – Fundação de Desporto e Lazer de Mato Grosso do Sul (Fundesporte)

Foto: Rubens Arguelho

