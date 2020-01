Lautaro marca, é expulso e Inter de Milão tropeça pelo 3º jogo seguido

A Inter de Milão teve a boa estreia do inglês Ashley Young, vindo do Manchester United, contou com mais um gol do argentino Lautaro Martinez, mas novamente tropeçou no Campeonato Italiano ao empatar em 1 a 1 com o Cagliari neste domingo, em casa, no Giuseppe Meazza. Foi o terceiro empate consecutivo da Inter no campeonato, complicando a equipe na briga pelo título.

Com o resultado, a Inter fica no segundo posto, com 48 pontos, perde a chance de se reaproximar da líder Juventus e pode ver o rival abrir seis pontos na liderança caso o time de Turim vença o Napoli neste domingo, em Nápoles.

De quebra, a equipe de Milão pode ser igualada na pontuação pela Lazio, que também entra em campo neste domingo, no clássico contra a Roma. O Cagliari tem 31 pontos e ocupa o sexto lugar, brigando por uma vaga na próxima edição da Liga Europa.

O jogo da 21ª rodada teve ingredientes interessantes. Um deles foi a estreia positiva de Young. Atuando pelo lado direito, o inglês deu a assistência para Lautaro Martinez abrir o placar aos 29 minutos da primeira etapa.

Outro detalhe que chamou a atenção é o autor do gol que definiu o empate em Milão, o meia belga Radja Nainggolan, que pertence justamente à Inter e está emprestado ao Cagliari. O gol saiu aos 33 minutos da etapa final e teve a participação do brasileiro João Pedro, artilheiro da equipe da Sardenha na competição, com 13 gols. Apenas Lukaku, Cristiano Ronaldo e Immobile têm mais gols que o atacante brasileiro.

Lautaro não chegou a ser vilão, mas sua boa exibição ficou manchada com a expulsão no final da partida. Em um momento de raiva, o atacante argentino se revoltou com a não marcação de uma falta pela arbitragem, recebeu o amarelo e, na sequência, o vermelho, o que só aumento sua indignação.