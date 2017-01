Lateral Matheus Ribeiro assina por 4 anos e exalta: 'O Santos é diferente'

O lateral Matheus Ribeiro se tornou nesta segunda-feira, de forma oficial, o mais novo reforço do Santos para a temporada de 2017. O jogador assinou contrato de quatro anos com o clube no CT Rei Pelé, na última tarde, e festejou a chance de poder atuar por um time que ele qualificou como "diferente" no futebol brasileiro.

"O Santos é diferente, eu já imaginava que seria assim. Pesquisei antes de vir para cá e todas as pessoas me deram boas referências. Quando cheguei, fui muito bem recebido e isso é a prova de que o Santos é diferente. Além disso, o clube vem conquistando títulos e é um dos maiores times do Brasil", afirmou o jogador, em declarações reproduzidas pelo site oficial do clube.

Com 23 anos de idade, o jogador nascido em Erechim (RS) chegou ao time santista após ter sido campeão brasileiro da Série B com o Atlético Goianiense no ano passado. Antes disso, ele acumulou passagens por Internacional B, Juventude, União Frederiquense e Ypiranga, todos do futebol gaúcho. Agora, terá a primeira chance em sua carreira de defender um dos maiores clube do futebol nacional.

"É uma satisfação imensa assinar contrato com uma equipe tão grande como o Santos. Eu estava treinando na semana, mas assinei hoje. Espero fazer meu trabalho muito bem. Desde que pisei aqui no CT me imagino vestindo a camisa do Santos, jogando na Vila e dando alegria ao torcedor. Quero me firmar no grupo. Sei que a competitividade é grande, mas tenho que me manter bem para conseguir exercer um bom futebol quando for necessário", enfatizou Matheus Ribeiro.

PARCERIA É APRESENTADA - O Santos também apresentou oficialmente nesta segunda-feira a parceria que firmou com a Volvo. Em evento realizado no CT Rei Pelé, onde estiveram presentes o presidente Modesto Roma Jr e CEO da montadora sueca no Brasil, Luis Rezende, as duas partes explicaram sobre o acordo, anunciado na semana passada.

Pela parceria, em um primeiro momento a Volvo irá emprestar carros ao clube, em regime de comodato, durante um ano, assim como a empresa vai expor veículos da marca na Vila Belmiro em dias de jogos. Para completar, os sócios-torcedores do time poderão receber descontos diferenciados na compra de carros na rede de concessionárias da montadora no Brasil.

"É uma parceria muito importante. Mais uma marca internacional de prestígio, que traz engrandecimento ao Santos", ressaltou Modesto Roma Jr ao falar sobre o acordo com a Volvo, que não será um patrocinador do clube e nem terá o seu nome exposto na camisa do time ou em peças de promoção publicitária que o Santos venha a utilizar.

Luis Resende, por sua vez, destacou: "Para nós é uma honra poder aliar a marca ao Santos. A empresa quer se firmar no Brasil, querendo estar cada vez mais presente, e o futebol é uma paixão nacional. Faz todo sentido a nossa marca estar aqui".

